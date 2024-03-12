Вирізали двері, щоб урятувати людей: усі подробиці ракетного удару по Кривому Рогу

Унаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку загинуло троє людей, ще майже 40 осіб поранено. Серед них багато дітей.

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РФ вдарила ракетами по Кривому Рогу / Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/vilkul

Російські окупанти вдарили по Кривому Рогу ракетами. Вони влучили просто по багатоквартирних будинках. Рятувальники, які прибули на місце події, розпочали рятувальну операцію. Кадри з першими хвилинами після удару по 9-поверховому будинку вже розлетілися в Мережі.

Після влучання ракети в будинку почалася сильна пожежа, вибиті вікна, є руйнування. Рятувальники були змушені вирізати двері, щоб пройти у квартири, де можуть бути поранені.

Врятувати вдалося 4 людини, їх на ношах спускали вниз сходами.

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Дивіться відео з першими хвилинами після удару по Кривому Рогу:

РФ вдарила ракетами по Кривому Рогу / фото: скріншот

Чим вдарили по Кривому Рогу

За даними голови Криворізької РВА, російські окупанти могли завдати удару ракетою Х-59. Водночас варто зазначити, що це попередні дані, які фахівці ще не підтвердили.

Що відомо про загиблих і постраждалих

Унаслідок ракетного удару загинули 3 людини - 2 жінки та 1 чоловік. Про це повідомляє голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Відомо, що одна із загиблих просто проходила повз будинок, коли в нього влучила ракета. Її впізнав чоловік і розповів, що це його мама. Жінка просто йшла додому.

Дивіться відео з місця "прильоту" у Кривому Розі:

РФ вдарила ракетами по Кривому Рогу / фото: скріншот

Ще 38 людей постраждали, серед них 10 дітей. До лікарень госпіталізували 17 дорослих і 9 дітей. Повідомляється, що 5 осіб перебувають у важкому стані, серед них одна дитина. Одна жінка у вкрай важкому стані. За їхнє життя борються медики.

Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів 9 осіб, вони живі.

Що таке крилата ракета? Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якої визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.

Нині є безпілотною зброєю, повідомляє "Вікіпедія".

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що РФ обстріляла Донецьку область. Окупанти здійснили артилерійський обстріл і удар БПЛА в Донецькій області, у Херсоні вдарили авіабомбою по будинку.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували Україну, використовуючи 37 БПЛА типу "Shahed", одну зенітну керовану ракету С-300 і дві керовані авіаційні ракети Х-59. Засоби протиповітряної оборони України збили 33 російських дрони.

Як повідомляв Главред, раніше окупанти атакували Харківську область, здійснивши удари з систем реактивного залпового вогню по місту Куп'янськ. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб - чоловік і жінка.

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