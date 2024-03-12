Вирізали двері, щоб урятувати людей: усі подробиці ракетного удару по Кривому Рогу

Російські окупанти вдарили по Кривому Рогу ракетами. Вони влучили просто по багатоквартирних будинках. Рятувальники, які прибули на місце події, розпочали рятувальну операцію. Кадри з першими хвилинами після удару по 9-поверховому будинку вже розлетілися в Мережі.
Після влучання ракети в будинку почалася сильна пожежа, вибиті вікна, є руйнування. Рятувальники були змушені вирізати двері, щоб пройти у квартири, де можуть бути поранені.
Врятувати вдалося 4 людини, їх на ношах спускали вниз сходами.
Дивіться відео з першими хвилинами після удару по Кривому Рогу:
Чим вдарили по Кривому Рогу
За даними голови Криворізької РВА, російські окупанти могли завдати удару ракетою Х-59. Водночас варто зазначити, що це попередні дані, які фахівці ще не підтвердили.
Що відомо про загиблих і постраждалих
Унаслідок ракетного удару загинули 3 людини - 2 жінки та 1 чоловік. Про це повідомляє голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Відомо, що одна із загиблих просто проходила повз будинок, коли в нього влучила ракета. Її впізнав чоловік і розповів, що це його мама. Жінка просто йшла додому.
Дивіться відео з місця "прильоту" у Кривому Розі:
Ще 38 людей постраждали, серед них 10 дітей. До лікарень госпіталізували 17 дорослих і 9 дітей. Повідомляється, що 5 осіб перебувають у важкому стані, серед них одна дитина. Одна жінка у вкрай важкому стані. За їхнє життя борються медики.
Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів 9 осіб, вони живі.
Що таке крилата ракета?
Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якої визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.
Нині є безпілотною зброєю, повідомляє "Вікіпедія".
Удари РФ по Україні
Раніше повідомлялося, що РФ обстріляла Донецьку область. Окупанти здійснили артилерійський обстріл і удар БПЛА в Донецькій області, у Херсоні вдарили авіабомбою по будинку.
Нагадаємо, раніше російські війська атакували Україну, використовуючи 37 БПЛА типу "Shahed", одну зенітну керовану ракету С-300 і дві керовані авіаційні ракети Х-59. Засоби протиповітряної оборони України збили 33 російських дрони.
Як повідомляв Главред, раніше окупанти атакували Харківську область, здійснивши удари з систем реактивного залпового вогню по місту Куп'янськ. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб - чоловік і жінка.
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