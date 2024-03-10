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Розмістили ракети і здійснюють польоти: РФ готується до війни в Балтійському морі

Єлизавета Бельмас
10 березня 2024, 01:00
Путін проводить підготовку до ще однієї війни. За його наказом недалеко від моря було розміщено кораблі-ракетоносці "Калібрів".
РФ готується до війни в Балтійському морі
РФ готується до війни в Балтійському морі / колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія

Російська Федерація проявляє готовність до протистояння з блоком НАТО в довгостроковій перспективі. Попри кількість вкладених ресурсів у війну з Україною, країна-агресор має запаси і для конфлікту з Альянсом у регіоні Балтійського моря. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Згідно з даними аналітиків, литовська розвідка повідомляє, що окупанти вже перекинули сили і засоби зі своїх західних прикордонних районів в Україну. Тож контролювати ситуацію і готуватися до стримування на східному фланзі НАТО вони намагаються за допомогою військово-морських сил.

Також там повідомили, що вперше під Санкт-Петербургом Росія розмістила ракетоносці минулого року. Аналітики припускають, що це було зроблено у відповідь на вступ Фінляндії до НАТО.

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Крім іншого, країна-агресор збільшила кількість польотів важких бомбардувальників Ту-22МЗ над Балтійським морем від нуля до п'яти.

При цьому, у Службі зовнішньої розвідки Естонії, Росія формує Ленінградський і Московський військовий округ для боротьби з Фінляндією і НАТО.

Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки та Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949 року.

Згідно зі статутними документами НАТО, головна роль НАТО полягає в забезпеченні свободи і безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію і тепер Північноатлантичний союз має союз із 32 державами.

Ситуація на фронті в Україні

Як повідомляв Главред, коли російські окупанти захопили Авдіївку, Україна і союзники побоювалися, що війська РФ зможуть розвинути наступ і швидко просунутися до стратегічних військових вузлів і населених пунктів. Однак після стрімких успіхів наступ росіян зупинився, пише The New York Times.

Водночас, на південному напрямку російські окупанти під час атак використовують баггі, квадроцикли та різноманітні всюдиходи, розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

Також, на одній із ділянок фронту на південному напрямку українські захисники змусили російських окупантів відступити та покинути свої позиції. Вдалими діями відзначилися бійці Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Про це йдеться в повідомленні в Telegram Управління стратегічних комунікацій Апарату головкому ЗСУ.

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НАТО Росія війна Росії та України
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