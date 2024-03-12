РФ вдарила по будинкам у Кривому Розі: є руйнування, загиблі та понад 30 постраждалих

У Кривому Розі було три влучання. Російські окупанти вдарили по дев'ятиповерховому будинку та влучили у дах п'ятиповерхівки.

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РФ вдарила ракетою по будинку в Кривому Розі / Колаж: Главред, фото: Telegram

Російські окупанти вдарили ракетою по багатоповерховому житловому будинку у Кривому Розі. Внаслідок удару є загиблі та поранені. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Після влучання ракети у будинку на верхніх поверхах є руйнування. Вже відомо про мінімум двох загиблих людей. Також є постраждалі.

"Ще один трагічний вечір для області. У Кривому Розі, попередньо, двоє загиблих. Є постраждалі. Лікарі надають необхідну меддопомогу", - написав Лисак. відео дня

У лікарні Кривого Рогу вже доправили понад 30 постраждалих. П'ятеро людей у важкому стані перебувають на операційних столах.

Станом на 20:19 відомо щонайменше про 36 постраждалих. Серед поранених є щонайменше 7 дітей. Кількість загиблих зросла до трьох.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що у місті було щонайменше три влучання. Одне з них - пряме влучання у дев'ятиповерховий будинок.

Дивіться відео з місця удару по дев'ятиповерховому будинку в Кривому Розі:

РФ вдарила ракетою по будинку в Кривому Розі / фото: скріншот

Також було влучання у дах п'ятиповерхівки у Металургійному районі.

Дивіться відео з місця удару по п'ятиповерховому будинку в Кривому Розі:

РФ вдарила ракетою по будинку в Кривому Розі / фото: скріншот

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний обстріл Кривого Рогу. Він зазначив, що на місці влучання розбирають завали, там можуть бути люди.

"Зараз триває рятувальна операція в Кривому Розі. Наслідки російської ракетної атаки. Руйнування в дев’ятиповерховому житловому будинку. Багато поранених, серед них важкі. Є й дитина. Станом на цей час двоє загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Під завалами шукають людей. Роботи триватимуть скільки потрібно. Я вдячний кожному й кожній, хто працює там, на місці, рятує, надає медичну допомогу. Доручив якнайшвидше забезпечити допомогою всіх, хто цього потребує", - заявив Зеленський.

Дивіться відео з місця влучання ракети в Кривому Розі:

РФ вдарила ракетою по будинку в Кривому Розі / фото: скріншот

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак емоційно відреагував на обстріл Кривого Рогу.

"Кривий Ріг. Удар росіян по багатоповерхівці. Рідкісні потвори", - написав він.

В Офісі генпрокурора зазначили, що правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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