РФ вночі атакувала Україну 39 дронами і 4 ракетами: збити вдалося не все

Крім атаки 39 дронами, загарбники також вдарили 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 по двох областях.

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РФ вночі атакувала Україну 39 дронами і 4 ракетами/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, Telegram

Російські окупанти у ніч на неділю, 10 березня, атакували Україну із застосуванням 39 дронів-камікадзе і чотирьох ракет.

Захисникам України вдалося збити 35 ворожих безпілотників. Про це повідомили у Повітряних силах України.

Зазначається, що російські загарбники вночі вдарили 39 ударними дронами типу "Шахед", які запускали з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму та з російського міста Приморсько-Ахтарськ. Крім цього, окупанти вдарили 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині і Донеччині.

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"У результаті бойової роботи збито 35 "Шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей. Більшість цілей знищено силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України. Також до відбиття повітряного нападу залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних cил, засоби РЕБ", – йдеться у повідомленні.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари ракетами і дронами по Україні

Нагадаємо, 6 березня, російські війська вдарили ракетами по Одесі, коли там перебувала делегація з Греції. Вибух стався за кілька хвилин до зустрічі Міцотакіса та Зеленського, неподалік від місця розташування грецької делегації. Також грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс підтвердив, що вибух стався неподалік, коли він разом із українським президентом перебував у порту. Він зазначив, що вони не встигли піти в укриття, та описав цей досвід як дуже шокуючий.

7 березня російські окупанти вдарили по Сумах ракетою, були загиблі та поранені. Президент України Володимир Зеленський розповів важливі деталі про удар по Сумах.

8 березня повідомлялося, що третій день поспіль у Сумах гримлять вибухи – РФ скидає авіабомби. Росіяни вдарили КАБом по прикордонній території Сумської області.

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