Є загиблі та поранені: РФ завдала удару по центру Курахового

Росіяни обстріляли центральну частину міста Курахове Донецької області із застосуванням осколково–фугасних боєприпасів.

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Центр міста обстріляли осколково-фугасними боєприпасами / Колаж Главред, фото: УНІАН, Роман Падун

Вранці, 3 травня, російські окупанти завдали ударів по місту Курахове Донецької області. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та поранені. Про це у своєму Instagram повідомив начальник Курахівської МВА Роман Падун.

"Сьогодні рано вранці ворог знову обстріляв м. Курахове осколково-фугасними боєприпасами. В зоні ураження опинилася центральна частина міста, пошкоджено багатоповерхівки. Поранено двоє людей, двоє загинули", - зазначив він.

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Начальник Курахівської МВА додав, що уточнюється інформація щодо руйнувань та пошкоджень внаслідок російського обстрілу міста.

Крім того, він зазначив, що ввечері 2 травня російські окупанти завдали удару по місту Курахове. Роман Падун повідомив, що внаслідок обстрілу було пошкоджено електричні мережі через що частина міста залишилась без електропостачання.

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