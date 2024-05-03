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Є загиблі та поранені: РФ завдала удару по центру Курахового

Юрій Берендій
3 травня 2024, 12:35
337
Росіяни обстріляли центральну частину міста Курахове Донецької області із застосуванням осколково–фугасних боєприпасів.
Є загиблі та поранені: РФ завдала удару по центру Курахового
Центр міста обстріляли осколково-фугасними боєприпасами / Колаж Главред, фото: УНІАН, Роман Падун

Вранці, 3 травня, російські окупанти завдали ударів по місту Курахове Донецької області. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та поранені. Про це у своєму Instagram повідомив начальник Курахівської МВА Роман Падун.

"Сьогодні рано вранці ворог знову обстріляв м. Курахове осколково-фугасними боєприпасами. В зоні ураження опинилася центральна частина міста, пошкоджено багатоповерхівки. Поранено двоє людей, двоє загинули", - зазначив він.

відео дня
  • Наслідки російського обстрілу Курахового
    Наслідки російського обстрілу Курахового Фото: начальник Курахівської МВА Роман Падун / Instagram
  • Наслідки російського обстрілу Курахового
    Наслідки російського обстрілу Курахового Фото: начальник Курахівської МВА Роман Падун / Instagram
  • Наслідки російського обстрілу Курахового
    Наслідки російського обстрілу Курахового Фото: начальник Курахівської МВА Роман Падун / Instagram
  • Наслідки російського обстрілу Курахового
    Наслідки російського обстрілу Курахового Фото: начальник Курахівської МВА Роман Падун / Instagram
  • Наслідки російського обстрілу Курахового
    Наслідки російського обстрілу Курахового Фото: начальник Курахівської МВА Роман Падун / Instagram
  • Наслідки російського обстрілу Курахового
    Наслідки російського обстрілу Курахового Фото: начальник Курахівської МВА Роман Падун / Instagram
  • Наслідки російського обстрілу Курахового
    Наслідки російського обстрілу Курахового Фото: начальник Курахівської МВА Роман Падун / Instagram

Начальник Курахівської МВА додав, що уточнюється інформація щодо руйнувань та пошкоджень внаслідок російського обстрілу міста.

Крім того, він зазначив, що ввечері 2 травня російські окупанти завдали удару по місту Курахове. Роман Падун повідомив, що внаслідок обстрілу було пошкоджено електричні мережі через що частина міста залишилась без електропостачання.

Наступ Росії 2024

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Атака РФ по території України - наслідки обстрілів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська армія має обмежені можливості для проведення повітряних ударів по Україні. За словами військового експерта Олега Жданова наразі російські війська не можуть запустити близько 100 ракет в ході однієї атаки по території України.

Полковник запасу Петро Черник зазначив, що російські окупанти навмисно спрямовують ракетні удари на житлові будинки та інфраструктуру, з метою знищення мирного населення.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що російські окупанти ставлять перед собою завдання повного знищення критичної інфраструктури України.

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війна в Україні Курахове
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