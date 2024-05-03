Залп у 60 ракет: Жданов назвав імовірні дати масованих обстрілів

На сьогодні складно прогнозувати дати ракетних ударів РФ по Україні, підкреслив Олег Жданов.

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/ Колаж фото Главред, Міноборони РФ

На сьогодні російська армія обмежена у своїх можливостях завдавати повітряних ударів по Україні, заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Я б послався на генерала Буданова, який сказав, що у них ракет на кілька масованих обстрілів. Невелика кількість ракет", - наголосив він у коментарі ТСН.

Експерт говорить про те, що на сьогодні складно прогнозувати дати ракетних ударів РФ по Україні.

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"Можливо, на Великдень вдарять, 7 травня - інавгурація Путіна, 9 травня у них "перемога"... Тож тут дуже важко сказати, коли", - зазначив він.

Співрозмовник не виключає, що ворог може завдавати ударів для того, щоб постаратися максимально уразити військову техніку, яку Захід передає Україні.

"На Великдень будуть великі скупчення людей, особливо біля церков та інших культових споруд. І це велике свято - цивільні люди можуть піти на якісь гуляння, просто на прогулянку в місто і може статися як в Одесі. Одна ракета і велика трагедія", - не виключає він.

Олег Жданов вважає, що зараз російська армія не здатна випустити по Україні близько 100 ракет під час однієї атаки.

"Останні масовані удари показують, що 50-60 ракет вони можуть не більше. А далі вже там вони доповнюють дронами. І це різнотипні ракети. Тобто все, що є, все пускають. У Росії не так уже й багато можливостей залишилося щодо ракетних ударів", - додав він.

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Раніше з'явився тривожний прогноз щодо нових ракетних ударів. Російські окупанти свідомо завдають ракетних ударів по житлових будинках та інфраструктурі України з метою знищення мирного населення, заявив військовий експерт, полковник запасу Петро Черник.

Нагадаємо, у ЗСУ пояснили ракетні удари по Україні. Російські загарбники не зупиняться, поки не досягнуть своїх "цілей", або поки ЗСУ не зірвуть їхні плани, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Як повідомлялося раніше, у Києві посилюють безпеку на Великдень. У Київській міській військовій адміністрації попередили про загрозу провокацій або ракетних обстрілів цього дня.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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