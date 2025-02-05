У Трампа хочуть змусити Путіна піти у відставку: у ЗМІ розкрили важливі деталі

Деякі офіційні особи вважають, що Трамп розуміє необхідність більшого тиску на Росію.

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Трамп хоче змусити Путіна піти на переговори / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот: відео

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Трамп пригрозив запровадити нові мита та санкції

Частина уряду виступає за скорочення допомоги Україні

У команді президента США Дональда Трампа немає єдності щодо того, як змусити Росію піти на переговори щодо України.

За словами джерел NBC News, радник із національної безпеки Майк Вальц та спецпредставник з України Кіт Келлог наполягають на посиленні американського впливу, щоб змусити Путіна піти у відставку. Водночас частина адміністрації виступає за скорочення фінансової та військової допомоги Україні, що, на думку критиків, фактично означатиме її роззброєння та капітуляцію перед Росією.

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Віцепрезидент Джей Ді Венс раніше відкрито висловлював скептицизм щодо підтримки Києва.

"Навіщо витрачати 130 мільярдів доларів на Україну, коли ми навіть не можемо сплатити свої рахунки вдома?", - зазначив він.

Після вступу на посаду Трамп окреслив кілька варіантів тиску на Росію. Він пригрозив запровадити нові мита, санкції та податки на імпорт російських товарів, якщо Путін не піде на переговори. Проте цей підхід має обмежений вплив, адже після 2022 року торгівля між США та РФ значно скоротилася: за минулий рік імпорт російських товарів до США склав лише 2,9 млрд доларів проти 30 млрд у 2021 році.

Що відомо про обіцянки Трампа перед виборами / Інфографіка: Главред

"Це повний відволікаючий маневр", - заявив колишній співробітник служби нацбезпеки адміністрації Байдена, зазначаючи, що США майже повністю відключили свою економіку від російської.

Ще один варіант - використання заморожених активів Росії на суму 300 мільярдів доларів, що зберігаються у європейських та американських банках. Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор вважає, що ці кошти можуть піти на постачання зброї та фінансування українського уряду.

"Трамп міг би чинити тиск на європейців, щоб вони конфіскували ці резерви і перевели їх на рахунок українців", - заявив Тейлор.

Попри побоювання щодо можливої зміни курсу США, деякі офіційні особи вважають, що Трамп розуміє необхідність більшого тиску на Росію.

"Я думаю, він почав розуміти, наскільки складно вирішити цю проблему, і що Росія не буде конструктивною, якщо ми не чинитимемо більше тиску", - заявив американський чиновник, який займається питаннями України та Росії.

Мирні переговори з Росією - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Дональд Трамп заявив про заплановані переговори з Україною, РФ та "іншими сторонами". Коментарі Трампа прозвучали після того, як радник Зеленського Дмитро Литвин закликав до "глибшого підходу" розв‘язання проблеми з боку союзників Києва.

Пєсков зробив цинічну заяву, що Росія готова вести переговори з Україною. Речник Путіна назвав слова українського президента про готовність до переговорів "порожніми", адже нібито сам Зеленський заборонив проводити перемовини.

Також Трамп зробив важливу заяву про переговори з Україною та РФ. Президент США заявив, що веде конструктивні розмови і з Україною, і з Росією, та висловив сподівання, що скоро війна між двома країнами закінчиться.

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