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Умова закінчення війни та переговори з Путіним: Зеленський про головний компроміс

Олексій Тесля
5 лютого 2025, 10:03
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Вибори в Україні відбудуться після завершення гарячої фази війни, наголосив Володимир Зеленський.
Умова закінчення війни та переговори з Путіним: Зеленський про головний компроміс
Володимир Зеленський назвав умову припинення війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 1 вибілена танкова бригада

Головне:

  • Україна вже йде на компроміс, погоджуючись на переговори з Путіним
  • Вибори в Україні відбудуться після завершення гарячої фази війни

Україна не може порушувати Конституцію, тому захоплені окупантами території не можна називати російськими, заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми не можемо визнавати окуповані території російськими", - наголосив він в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану.

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Президент каже, що ці землі тимчасово окуповані російськими окупаційними військами.

"Незалежно від того, чого хоче Путін або хтось інший за кордоном, ми ніколи не визнаємо їх російськими. Не може бути компромісів щодо питання суверенітету", - сказав він.

Вибори в Україні

Водночас глава держави сказав, що вибори в Україні відбудуться після завершення гарячої фази війни і скасування воєнного стану.

"Ми захищаємо демократію, і вибори дуже важливі. Але будемо відверті: припинення воєнного стану зараз - це саме те, чого хоче Путін. Якщо воєнний стан буде скасовано, більша частина нашої армії повернеться додому - це їхнє право. Але хто тоді захищатиме Україну? Без гарантій безпеки Росія вторгнеться знову", - попередив він.

Компроміс заради переговорів

Водночас президент зазначив, що Україна вже йде на компроміс, погоджуючись на переговори з диктатором Володимиром Путіним, який є вбивцею і терористом.

"Путін - убивця і терорист. Це факт. І якщо наші союзники вважають, що дипломатія - це шлях уперед, то будьмо чесними: хіба навіть єдина розмова з Путіним не компроміс? Розмова з убивцею - це вже компроміс і для України, і для всього цивілізованого світу", - сказав він.

Припинення війни та гарантії безпеки

Крім того, Зеленський також прокоментував зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на завершення війни в Україні.

"Ми віримо, що Президент Трамп хоче домогтися успіху в цій ситуації. А успіх означає перемогу здорового глузду, який вимагає припинення війни та надання Україні міцних гарантій безпеки. Щонайменше, гарантування того, що Путін ніколи не повернеться з новим вторгненням", - зазначив він.

Вступ України до НАТО

Глава держави впевнений у тому, що найкращою гарантією безпеки для України є вступ до НАТО.

"Мінська-3" не буде. Це не гарантія збереження. Україні потрібні реальні гарантії. НАТО гарантує, що Путін навряд чи вторгнеться знову. НАТО також зміцнює свою власну безпеку завдяки сотням тисяч українських військовослужбовців. Це дуже важливо для всіх", - додав він.

вступление в НАТО инфографика
/ Главред

Раніше Зеленський відповів на закиди щодо "нелегітимності". Президент України пояснив, що під час воєнного стану не можна провести вибори через низку причин.

Нагадаємо, раніше Зеленський жорстко "умив" пропагандиста Карлсона. Такер Карлсон повністю повторює слова Володимира Путіна, підкреслив Володимир Зеленський.

Як повідомляв раніше Главред, Зеленський погодився на переговори з Путіним. Якщо це буде єдиний варіант, за якого можна буде принести мир громадянам України, Зеленський не відмовиться від переговорів з РФ.

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Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

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