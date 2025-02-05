Умова закінчення війни та переговори з Путіним: Зеленський про головний компроміс

Головне:
- Україна вже йде на компроміс, погоджуючись на переговори з Путіним
- Вибори в Україні відбудуться після завершення гарячої фази війни
Україна не може порушувати Конституцію, тому захоплені окупантами території не можна називати російськими, заявив президент Володимир Зеленський.
"Ми не можемо визнавати окуповані території російськими", - наголосив він в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану.
Президент каже, що ці землі тимчасово окуповані російськими окупаційними військами.
"Незалежно від того, чого хоче Путін або хтось інший за кордоном, ми ніколи не визнаємо їх російськими. Не може бути компромісів щодо питання суверенітету", - сказав він.
Вибори в Україні
Водночас глава держави сказав, що вибори в Україні відбудуться після завершення гарячої фази війни і скасування воєнного стану.
"Ми захищаємо демократію, і вибори дуже важливі. Але будемо відверті: припинення воєнного стану зараз - це саме те, чого хоче Путін. Якщо воєнний стан буде скасовано, більша частина нашої армії повернеться додому - це їхнє право. Але хто тоді захищатиме Україну? Без гарантій безпеки Росія вторгнеться знову", - попередив він.
Компроміс заради переговорів
Водночас президент зазначив, що Україна вже йде на компроміс, погоджуючись на переговори з диктатором Володимиром Путіним, який є вбивцею і терористом.
"Путін - убивця і терорист. Це факт. І якщо наші союзники вважають, що дипломатія - це шлях уперед, то будьмо чесними: хіба навіть єдина розмова з Путіним не компроміс? Розмова з убивцею - це вже компроміс і для України, і для всього цивілізованого світу", - сказав він.
Припинення війни та гарантії безпеки
Крім того, Зеленський також прокоментував зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на завершення війни в Україні.
"Ми віримо, що Президент Трамп хоче домогтися успіху в цій ситуації. А успіх означає перемогу здорового глузду, який вимагає припинення війни та надання Україні міцних гарантій безпеки. Щонайменше, гарантування того, що Путін ніколи не повернеться з новим вторгненням", - зазначив він.
Вступ України до НАТО
Глава держави впевнений у тому, що найкращою гарантією безпеки для України є вступ до НАТО.
"Мінська-3" не буде. Це не гарантія збереження. Україні потрібні реальні гарантії. НАТО гарантує, що Путін навряд чи вторгнеться знову. НАТО також зміцнює свою власну безпеку завдяки сотням тисяч українських військовослужбовців. Це дуже важливо для всіх", - додав він.
Раніше Зеленський відповів на закиди щодо "нелегітимності". Президент України пояснив, що під час воєнного стану не можна провести вибори через низку причин.
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Мирні переговори України та Росії
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