Мирний план Трампа представлять наступного тижня: ЗМІ розкрили, що в нього ввійде

Спеціальний представник Трампа щодо України та РФ Кіт Келлог представить мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції, зазначають ЗМІ.

https://glavred.net/ukraine/ssha-predstavyat-mirnyy-plan-trampa-uzhe-na-sleduyushchey-nedele-chto-v-nego-voydet-smi-10637054.html Посилання скопійоване

Стали відомі перші деталі мирного плану Трампа щодо України / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, 22 окрема механізована бригада

Про що йдеться у матеріалі Bloomberg:

Мирний план Трампа щодо закінчення війни в Україні буде представлено наступного тижня

ЗМІ розкрили кілька елементів мирного плану США

Наступного тижня на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині адміністрація президента Дональда Трампа представить довгоочікуваний план щодо припинення війни Росії проти України. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.

За даними неназваних чиновників, план буде представлений союзникам спеціальним представником Трампа з питань України Кітом Келлогом. Водночас вони не розкрили деталей щодо рівня обговорень і формату зустрічей.

відео дня

Зазначається, що пропозицію планують оголосити на конференції, що проходитиме 14–16 лютого в Баварії, за тиждень до третьої річниці повномасштабної війни. З останніх заяв Келлога та інших представників адміністрації можна зробити висновок, що план базується на концепції "миру через силу", яку підтримують союзники Трампа.

"Елементи включають потенційне заморожування конфлікту і залишення території, окупованої російськими військами, у невизначеному стані, а також надання Україні гарантій безпеки, щоб Москва не змогла знову напасти", - йдеться у матеріалі.

Що відомо про найгучніші обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США не скоротили обсяги підтримки України після зміни адміністрації в Білому домі, однак наразі питання про нові пакети допомоги не розглядається. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він також подякував Сполученим Штатам за збереження військової підтримки.

Водночас до дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни Росії проти України, залучено велику кількість країн. Як зазначив радник президента США з національної безпеки Майк Волц, ці зусилля спрямовані на досягнення справедливого миру.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що веде конструктивні переговори як з Україною, так і з Росією, висловивши сподівання, що війна між двома країнами завершиться найближчим часом.

Інші новини:

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред