Чи є загроза колапсу: експерт про сценарій повного відключення опалення у Києві

Важливе із заяв Харченка:
- Повністю захистити теплоелектроцентралі фізично практично неможливо
- Варіант, за якого Київ повністю залишиться без опалення, малореальний
Масштаби удару, який Київ пережив в ніч на 9 січня, були безпрецедентними, проте швидкість і ефективність відновлення теплопостачання виявилися на надзвичайно високому рівні.
Навіть держави Євросоюзу навряд чи змогли б впоратися з подібним викликом настільки оперативно, заявив Центр енергетичних досліджень Олександр Харченко в коментарі виданню Liga.Net.
Він пояснив, що ключову роль зіграла попередня підготовка. "Київтеплоенерго" заздалегідь опрацьовувало сценарії надзвичайних ситуацій: проводилися інструктажі для відповідальних осіб, відпрацьовувалися дії в разі аварій. Коли були виведені з ладу найбільші теплоджерела, фахівці оперативно скинули воду в тих ділянках, де подача тепла була неможлива, і переключилися на альтернативні потужності.
У столиці функціонує близько 180 автономних котелень, розташованих у різних районах, що дозволило перерозподілити навантаження. Паралельно проводилися відновлювальні роботи. В окремих випадках довелося тимчасово відключати гарячу воду і знижувати температуру теплоносія, щоб забезпечити максимальну кількість будинків хоча б мінімальним обігрівом. У підсумку, як зазначив Харченко, сама опалювальна система вистояла. На його переконання, подібного результату не змогла б досягти жодна європейська країна.
Харченко підкреслив, що Київ зробив у цьому напрямку більше, ніж багато інших регіонів країни. Він відзначив масштаб закупівель і встановлення газопоршневих установок та наявність великої кількості резервних генераторів. З урахуванням того, що саме столиця є однією з головних цілей ударів і на неї припадає найбільша їх концентрація, повністю захистити теплоелектроцентралі фізично практично неможливо.
При цьому експерт висловив упевненість, що варіант, при якому Київ повністю залишиться без опалення, малореальний. За його оцінкою, навіть у разі найважчих атак тепло буде зберігатися як мінімум у 60-70% міста. Можливі тимчасові перебої в окремих районах, пов'язані зі зливом і повторним заповненням системи, однак це робочі технічні процеси, а не ознака повного колапсу.
Відключення в Україні: дані Кабміну
Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що на даний момент найскладніша ситуація з подачею електроенергії складається в Києві та Київській області, а також в Одеському, Дніпропетровському та Харківському регіонах, в тому числі у всіх населених пунктах, розташованих поруч з лінією бойових дій.
Про песрону: Олександр Харченко
Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.
