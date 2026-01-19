Рус
Чи є загроза колапсу: експерт про сценарій повного відключення опалення у Києві

Олексій Тесля
19 січня 2026, 18:09
З урахуванням того, що саме столиця є однією з головних цілей ударів, на неї припадає найбільша їх концентрація.
Опалення
Киян попередили про проблеми з опаленням

Важливе із заяв Харченка:

  • Повністю захистити теплоелектроцентралі фізично практично неможливо
  • Варіант, за якого Київ повністю залишиться без опалення, малореальний

Масштаби удару, який Київ пережив в ніч на 9 січня, були безпрецедентними, проте швидкість і ефективність відновлення теплопостачання виявилися на надзвичайно високому рівні.

Навіть держави Євросоюзу навряд чи змогли б впоратися з подібним викликом настільки оперативно, заявив Центр енергетичних досліджень Олександр Харченко в коментарі виданню Liga.Net.

Він пояснив, що ключову роль зіграла попередня підготовка. "Київтеплоенерго" заздалегідь опрацьовувало сценарії надзвичайних ситуацій: проводилися інструктажі для відповідальних осіб, відпрацьовувалися дії в разі аварій. Коли були виведені з ладу найбільші теплоджерела, фахівці оперативно скинули воду в тих ділянках, де подача тепла була неможлива, і переключилися на альтернативні потужності.

У столиці функціонує близько 180 автономних котелень, розташованих у різних районах, що дозволило перерозподілити навантаження. Паралельно проводилися відновлювальні роботи. В окремих випадках довелося тимчасово відключати гарячу воду і знижувати температуру теплоносія, щоб забезпечити максимальну кількість будинків хоча б мінімальним обігрівом. У підсумку, як зазначив Харченко, сама опалювальна система вистояла. На його переконання, подібного результату не змогла б досягти жодна європейська країна.

Чи є загроза колапсу: експерт про сценарій повного відключення опалення у Києві
/ Главред

Харченко підкреслив, що Київ зробив у цьому напрямку більше, ніж багато інших регіонів країни. Він відзначив масштаб закупівель і встановлення газопоршневих установок та наявність великої кількості резервних генераторів. З урахуванням того, що саме столиця є однією з головних цілей ударів і на неї припадає найбільша їх концентрація, повністю захистити теплоелектроцентралі фізично практично неможливо.

При цьому експерт висловив упевненість, що варіант, при якому Київ повністю залишиться без опалення, малореальний. За його оцінкою, навіть у разі найважчих атак тепло буде зберігатися як мінімум у 60-70% міста. Можливі тимчасові перебої в окремих районах, пов'язані зі зливом і повторним заповненням системи, однак це робочі технічні процеси, а не ознака повного колапсу.

Відключення в Україні: дані Кабміну

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що на даний момент найскладніша ситуація з подачею електроенергії складається в Києві та Київській області, а також в Одеському, Дніпропетровському та Харківському регіонах, в тому числі у всіх населених пунктах, розташованих поруч з лінією бойових дій.

Відключення в Києві - новини за темою

Раніше повідомлялося, що в Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла з 9 січня після масованої атаки РФ на Київ.

Як раніше писав Главред, після нічних атак противника на об'єкти енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися споживачі в Житомирській та Харківській областях.

Нагадаємо, що за словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, енергетична ситуація в столиці зараз є безпрецедентно складною і раніше з подібними викликами Київ не стикався.

Про песрону: Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва Олександр Харченко Відключення опалення у Києві
