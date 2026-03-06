США дозволили Індії купувати російську нафту: названо загрози такого рішення

Ситуація на Близькому Сході створює для Кремля нові економічні можливості.

США дозволили Індії купувати російську нафту / колаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне:

США дозволили Індії купувати російську нафту

Цей дозвіл тимчасовий та діятиме 30 днів

Таке рішення може принести Росії щонайменше $1,4–1,6 млрд

Міністерство фінансів США видало тимчасовий 30-денний дозвіл, який дозволить індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту, попри домовленості між країнами. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент в мережі X.

Він пояснив, що Вашингтон йде на такий крок, "щоб забезпечити продовження надходження нафти на світовий ринок" на тлі енергетичної ситуації, спричиненої ескалацією на Близькому Сході.

За його словами, це рішення не принесе суттєвої вигоди Росії.

"Цей свідомо короткостроковий захід не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки він дозволяє лише операції з нафтою, яка вже застрягла в морі. Цей тимчасовий захід пом'якшить тиск, спричинений спробою Ірану взяти світову енергетику в заручники", - йдеться у повідомленні.

Які можливості це може відкрити для РФ

Спеціаліст з комунікацій Razom We Stand Максим Гардус вважає, що дозвіл продавати нафту Індії може принести Росії щонайменше $1,4–1,6 млрд.

За його словами, основними покупцями можуть стати індійські гіганти Reliance Industries та Indian Oil Corporation, які після 2022 року стали ключовими клієнтами російської нафти і разом переробляють значну частину імпорту країни.

"На цьому тлі з’являються й перші політичні сигнали в Європі. Наприклад, французький політик Florian Philippot (партія Les Patriotes) уже закликав ЄС скасувати санкції проти Росії, аргументуючи це необхідністю "стабілізувати енергетичний ринок". Я впевнений, що це лише перша ластівка – далі таких стане більше", - говорить експерт.

Він додав, що хоча війна на Близькому Сході мала б послабити союзників Росії, на практиці створює для Кремля нові економічні можливості.

"Зростання цін на нафту, перебої з постачанням із Перської затоки та навіть тимчасові винятки із санкцій можуть принести Москві додаткові мільярди доларів доходів. Якщо криза навколо Ірану затягнеться, Росія ризикує стати одним із головних бенефіціарів нового енергетичного шоку. І це означає, що кожен стрибок цін на нафту та газ може прямо конвертуватися у додаткові ресурси для фінансування війни проти України", - підсумував Гардус.

Як ціни на нафту вплинуть на економіку РФ

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар заявляв, що якщо ціни на нафту на рівні 80-85 доларів за барель триматимуться весь другий квартал, то це покращить стан економіки РФ, але проблеми не усуне.

"Якщо після нинішньої кризи ціни повернуться до колишнього рівня, то перепочинок буде для Росії просто "ін'єкцією допінгу", а далі все повернеться на круги своя. Тому обвал російської економіки просто відсунеться приблизно на кінець року або трохи пізніше", - додав він.

Подорожчання нафти - як це вплине на РФ

Як повідомляв Главред, керівник Центру досліджень Росії, дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявляв, якщо щодо портів у Балтиці застосовуватиметься та сама практика, що й зараз, коли "тіньовий флот" будуть заарештовувати і конфісковувати, ціна на нафту не матиме значення для Росії, тому що вона просто не зможе її продавати. Відтак, отримати від цього додатковий прибуток їй буде важко.

Експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар також говорив, що конфлікт на Близькому Сході є ситуацією, про яку Росія мріяла протягом багатьох років. Чи зароблять на цьому росіяни багато – це залежить від того, скільки це триватиме.

Про персону: Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

