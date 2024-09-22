Є перші 'прильоти': РФ атакувала Україну ракетами

У багатьох областях України оголошено повітряну тривогу.

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РФ атакувала Україну ракетами / Колаж: Главред, фото: скріншот, Міноборони РФ

Російські окупанти атакували Україну ракетами. У багатьох областях оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Спершу росіяни підняли у повітря авіацію та здійснили пуски КАБів для ударів по Сумщині.

РФ атакувала Україну ракетами / фото: скріншот

Згодом стало відомо, що РФ атакувала Україну ракетами. Мер Конотопа в Сумській області Артем Семеніхін зазначив, що росіяни здійснили пуск ракет Х-59. У місті був "приліт".

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РФ атакувала Україну ракетами / фото: скріншот

Згодом він уточнив, що постраждалих та загиблих немає. Однак це лише попередня інформація.

Після цього стало відомо про повторні пуски. Російська ракета летіла через Сумську область у бік Чернігівської. Жителів Чернігова попереджали про небезпеку і просили пройти в укриття.

РФ атакувала Україну ракетами / фото: скріншот

Що відомо про ракету Х-59? Х-59 – радянська і російська високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" середнього радіусу дії. Призначена для ураження важливих наземних та надводних об'єктів, прикритих ППО, що візуально виявляються оператором у будь-який час вдень у простих метеоумовах, а також різновиди для вседобового та протикорабельного застосування, пише Вікіпедія.

Звідки та якими ракетами РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ввечері 21 вересня російські окупанти атакували Харків із застосуванням ФАБів, влучивши у багатоповерхівку в Шевченківському районі. За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, кількість постраждалих внаслідок атаки РФ збільшилася до 21 особи.

Напередодні зими Росія готується завдати ударів по критичних об'єктах ядерної енергетики України, зокрема розподільних пристроях АЕС та підстанціях. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, посилаючись на дані української розвідки.

Також, в ніч на 21 вересня, російські окупанти запустили по Україні 25 повітряних засобів – 9 ракет і 16 безпілотників, обстрілявши ракетами Дніпропетровську область, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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