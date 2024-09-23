Горять машини, пошкоджені будинки: РФ 6 разів вдарила по Запоріжжю

Російські окупанти атакували Запоріжжя КАБами.

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РФ вдарила КАБами по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Нацполіція України

Російські окупанти атакували Запоріжжя КАБами. У місті пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Відомо, що РФ 6 разів вдарила по Запоріжжю. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, загорілися припарковані машини.

"Одну жінку поліцейські деблокували з пошкодженого будинку ... На місцях працюють поліцейські, вибухотехніки, парамедики поліції, рятувальники та інші профільні служби міста", - йдеться у повідомленні.

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Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що вже відомо про поранених - їх щонайменше 6. Постраждалим надають всю необхідну допомогу.

"Внаслідок удару частково зруйновані будівлі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки. Здійнялася пожежа. На місці працюють рятувальники ... На 2-х локаціях розгорнули палатки, куди мешканці звертаються за підтримкою. Поруч із місцем ураження цілодобово працює пункт незламності", - написав Федоров.

Дивіться відео про наслідки ударів по Запоріжжю:

РФ вдарила КАБами по Запоріжжю / фото: скріншот

У ДСНС повідомили, що кількість постраждалих збільшилася до 9. Серед них є одна дитина. Кількість постраждалих може збільшитися.

Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ввечері 21 вересня російські окупанти атакували Харків із застосуванням ФАБів, влучивши у багатоповерхівку в Шевченківському районі. За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, кількість постраждалих внаслідок атаки РФ збільшилася до 21 особи.

Напередодні зими Росія готується завдати ударів по критичних об'єктах ядерної енергетики України, зокрема розподільних пристроях АЕС та підстанціях. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, посилаючись на дані української розвідки.

Також, в ніч на 21 вересня, російські окупанти запустили по Україні 25 повітряних засобів – 9 ракет і 16 безпілотників, обстрілявши ракетами Дніпропетровську область, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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