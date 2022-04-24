Окупанти мають намір провести колони українських військовополонених на параді 9 травня - Арестович

Якщо вони це зроблять, то нехай "тримаються", попередив Арестович.
Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що окупанти мають намір провести колони українських військовополонених в рамках парадів, присвячених 9 травня, відразу в декількох містах.
"За деякими даними, вони хочуть наших полонених провести в Донецьку і Маріуполі. Це військовий злочин. Але про це мало хто знає. Якщо вони це зроблять, то нехай "тримаються". На "День Перемоги". Буде горе. Буде парад полонених - чекайте", - різко підкреслив Арестович.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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