Дістане авіація і Точки-У: Арестович оцінив можливість вдарити по Кримському мосту

Кримський міст - споруда, яка будувалася за всіма правилами бойової стійкості.
Удар по Кримському мосту в захопленому Криму, який використовується ворожою стороною для підвезення підкріплення своїм окупаційним підрозділам, зараз Україна завдати не може.
Радник глави ОП Олексій Арестович в коментарі російському правозахиснику заявив, що зараз незаконному Кримському мосту нічого не загрожує.
"Кримський міст - споруда, яка будувалася за всіма правилами бойової стійкості", - стверджує він.
Також він зазначив, що"його прикриває щонайменше дві зенітно-ракетні бригади, пара кораблів флоту СпО і постійний наряд сил у повітрі".
читайте такожЗачинити рашистів у пастці: експерт пояснив необхідність знищення Кримського мостуАрестович пояснив, що Україна має засоби для нанесення удару по Кримському мосту, але поки не має можливості.
"Із засобів, які могли б у нас дістати: або Авіація - вона не пройде, або Точки-У - вони не долетять, тому що дистанція не дозволяє туди долетіти. Тому що Кримський міст значно далі, ніж 100 км, на які літає Точка. 110-ти. Тобто російські війська просунулися далі. Тобто Кримському мосту, на жаль, найближчим часом нічого не загрожує", - заявив радник глави ОПУ.
Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що Збройні Сили України, як тільки у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму.
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