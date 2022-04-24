Дістане авіація і Точки-У: Арестович оцінив можливість вдарити по Кримському мосту

Арестович оцінив можливість вдарити по Кримському мосту / REUTERS, скріншот

Удар по Кримському мосту в захопленому Криму, який використовується ворожою стороною для підвезення підкріплення своїм окупаційним підрозділам, зараз Україна завдати не може.

Радник глави ОП Олексій Арестович в коментарі російському правозахиснику заявив, що зараз незаконному Кримському мосту нічого не загрожує.

"Кримський міст - споруда, яка будувалася за всіма правилами бойової стійкості", - стверджує він.

Також він зазначив, що"його прикриває щонайменше дві зенітно-ракетні бригади, пара кораблів флоту СпО і постійний наряд сил у повітрі".

читайте такожЗачинити рашистів у пастці: експерт пояснив необхідність знищення Кримського мостуАрестович пояснив, що Україна має засоби для нанесення удару по Кримському мосту, але поки не має можливості.

"Із засобів, які могли б у нас дістати: або Авіація - вона не пройде, або Точки-У - вони не долетять, тому що дистанція не дозволяє туди долетіти. Тому що Кримський міст значно далі, ніж 100 км, на які літає Точка. 110-ти. Тобто російські війська просунулися далі. Тобто Кримському мосту, на жаль, найближчим часом нічого не загрожує", - заявив радник глави ОПУ.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що Збройні Сили України, як тільки у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму.

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