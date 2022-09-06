Якщо в Україну хлине зброя за ленд-лізом, ЗСУ розіб'ють війська Росії за півтора року – офіцер

Україні доведеться воювати з РФ 5 років, у тому випадку, Захід обере сценарій повільного послаблення Росії - Березовець / УНІАН

Війна Росії проти України завершиться силовим сценарієм. Київ має завдати нищівної поразки Москві. Ключовим моментом може стати звільнення Криму, після якого Володимира Путіна відсторонить від влади його власне оточення. Якщо ЗСУ отримають багато зброї від США в рамках ленд-лізу, українські війська зможуть розбити російських окупантів за 1,5 роки. Про це заявив офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, політтехнолог і журналіст Тарас Березовець.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що розв'язана Москвою війна проти української держави завершиться на полі бою. Україна повинна завдати Росії нищівної військової поразки.

За його словами, переломним моментом може стати звільнення Криму, після чого Путін, ймовірно, буде відсторонений від влади.

"А іншого сценарію немає. Ми повинні завдати РФ абсолютної поразки. Україна завдасть Росії військової поразки, яку неможливо буде приховати. Маркером нищівного удару, найяскравішим його підтвердженням, може стати звільнення Криму. Після цього Путін, якщо буде ще живий, чого я не виключаю, буде засуджений власним оточенням. Але все ж я припускаю, що війна завершиться деокупацією Криму ще за життя Путіна", - прогнозує Березовець.

Як вважає військовий, події можуть відбутися протягом 5 років. Однак якщо в Україну, в рамках ленд-лізу, масово хлине озброєння, ворожі війська будуть розбиті протягом максимум півтора роки.

"Я говорю про термін до 5 років - консервативний сценарій. Однак все може статися швидше. Все може статися протягом декількох років. Все залежить від поєднання багатьох факторів. Дуже багато залежить від того, наскільки об'ємним і рясним буде потік озброєнь від наших західних союзників. Якщо після ленд-лізу зброя піде сюди потоком – не так, як зараз - поразки ми можемо завдати ворогові протягом, максимум, 1,5 років. Якщо Захід захоче повільно послаблювати і знекровлювати Росію, а поки все йде більше до такого сценарію, слід розраховувати на довгий марафон до 5 років", - підкреслив Тарас Березовець.

Війна Росії проти України

Збройні сили України проводять контрнаступальну операцію у Херсонській області. Ворог витісняється з зайнятих ним позицій. Над Високопіллям на Херсонщині вже майорить український прапор.

Сили оборони України відзначилися успішними діями і у Донецькій області. Вони зуміли досягти тактичних успіхів на Краматорському напрямку. Українські бійці вибили російських окупантів з деяких позицій.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ЗСУ зосереджені на звільненні не тільки Херсонської області, а й інших територій.

За словами глави держави, ведуться важкі бої, проте українські війська продовжують працювати над деокупацією своєї землі.

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