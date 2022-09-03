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Кремль може залучити до війни в Україні ще 350 тисяч окупантів - ISW

3 вересня 2022, 09:54

Вирішити питання з дефіцитом особового складу РФ може за рахунок військових з підрозділів в Сирії, Вірменії, Таджикистані, Нагірному Карабасі й Казахстані.

Путін російські військові
В запасі у Кремля може бути ще сотні тисяч військових / Reuters

Росія може суттєво збільшити кількість своїх військ, задіяних у війні проти України. Йдеться про підрозділи, які на даний момент знаходяться в інших країнах.

За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни, в запасі у Кремля може бути ще сотні тисяч військових.

Зазначається, що вирішити питання з дефіцитом особового складу РФ може за рахунок військовослужбовців з підрозділів підтримки в Сирії, Вірменії, Таджикистані, Нагірному Карабасі та Казахстані. За попередніми підрахунками, контингент російських окупантів на зазначених територіях може варіюватися від 300 до 350 тисяч.

Водночас аналітики зазначають, що ці цифри не зовсім точно відображають той факт, що підрозділи підтримки, задіяні в бойових діях, не будуть генерувати істотної бойової потужності. Ймовірно, цей контингент необхідний країні-агресору для підтримки бойових, навчальних та інших операцій.

Раніше аналітики Американського Інституту вивчення війни заявили, що президент РФ Володимир Путін не відмовився від своїх планів щодо України. Ймовірно, восени та взимку РФ продовжуватиме зусилля щодо захоплення нашої країни, зокрема із застосуванням нових сил.

Генеральний інспектор німецьких збройних сил Еберхард Цорн закликав не недооцінювати військову міць країни-агресора. За його словами, у Росії є потенціал для відкриття другого фронту. І це становить загрозу для НАТО.

Як повідомляв Главред, екс-заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що війна в Україні триватиме ще щонайменше півроку. Восени Збройні Сили України можуть повністю зупинити просування ворога по всій лінії фронту і бути готовими до контратаки на окремих напрямках.

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