"Я хочу, щоб ворог отримав від нас сюрпризи": Зеленський заявив про численні контрнаступи ЗСУ

Зеленський зазначив, що йде дуже важка війна, але він упевнений, що Україна поверне свої території.
Українські війська зосереджені не тільки на наступі в Херсонської області.
В інтерв'ю ABC NEWS президент України Володимир Зеленський розповів, що у захисників є численні напрямки для контрнаступальних дій.
"Я не скажу, що контрнаступ тільки на Херсон... Є напрямок або напрямки - множинні - і ми повинні рухатися вперед", - відповів президент.
При цьому Зеленський зазначив, що не може говорити про деталі будь-яких військових дій.
"Я хочу, щоб ворог отримав від нас сюрпризи", - сказав він.
Зеленський зазначив, що йде дуже важка війна, але він упевнений, що Україна поверне свої території.
"Це завдання складне, і воно залежить не тільки від нас, але я впевнений, що так і буде. Це лише питання часу", - сказав він.
Президент додав, що наша країна не поступиться своєю землею.
Звільнення Високопілля
Нагадаємо, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.
Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в пресслужбі бригади імені Івана Богуна.
Бійці бригади імені Івана Богуна опублікували відповідне фото зі звільненого Високопілля.
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