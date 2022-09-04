У Кремлі почалися розбірки: у РФ розповіли про війну за місце Шойгу

Володимир Путін шукає заміну Сергію Шойгу / ua.depositphotos.com і УНІАН

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу потрапив у немилість Володимира Путіна після провалу війни в Україні, яка затягнулася більш ніж на півроку, заявив російський правозахисник Марк Фейгін.

Він підкреслив в ефірі ТСН, що господар Кремля не буде приймати кадрові рішення в той момент, коли вони можуть негативно вплинути на хід війни.

"Сказати йому: "Слухай, їдь на дачу і сиди там. Можеш іноді виступити на колегіумі "Армія-2022", але не лізь". Це буде вигідніше, ніж міняти його зараз", — вважає Фейгін.

Співрозмовник пояснив, що заміна міністра оборони РФ в розпал бойових дій може викликати хвилю запитань у російського суспільства про те, що щось йде не так.

За словами російського правозахисника, нинішній глава Росгвардії Віктор Золотов, який претендує на посаду міністра оборони, пише з помилками. Він ледь закінчив школу, а заяву про прийняття на роботу переписував 4 рази.

"Золотов після армії працював на АЗЛК, на конвеєрі стояв. Мозок практично дитини", - пояснив російський опозиціонер.

На його думку, немає нікого раціонального сенсу в тому, щоб міняти "шило на мило".

"Втім, не варто намагатися зрозуміти їх кадрові рішення. Ми думаємо раціонально, а у них свій, зрозумілий тільки їм спосіб мислення. Тож чи може він змінити Шойгу на Золотова? Напевно, так. Але я даю на це 5%", — сказав Фейгін.

Він додав, що, швидше за все, Путін дочекається завершення "спецоперації" в якому б вигляді і коли б воно не було, і тільки тоді відправить Шойгу у відставку.

Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що повернення Україною Криму військовим шляхом стане спусковим гачком для зміни політичних розкладів у Кремлі. Битва за трон може бути дуже жорсткою. Претендентів на пост президента РФ дуже багато, оптимальним варіантом для Кремля бачиться син секретаря російського Радбезу Дмитро Патрушев. Однак його кандидатура навряд чи влаштує інші кремлівські клани.

Також звучала інша думка-що російський диктатор може найближчим часом відійти від справ за власним бажанням або через тиск російських еліт. За словами керівника відділу регіональної політики Національного інституту стратегічних досліджень, аналітика Олексія їжака, Путін може сам підготувати свого наступника. Але його кандидатуру він узгоджуватиме з російською елітою.

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