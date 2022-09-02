"Я бачу кінець війни": Кислиця анонсував поразку РФ в Україні

Сергій Кислиця анонсував поразку РФ в Україні/ Генштаб ЗСУ, Facebook Кислиця

Російський диктатор Володимир Путін хоче перемогти Україну у війні, щоб створити щось подібне до Радянського Союзу. Проте йому не вдасться здобути перемогу.

РФ намагається колонізувати нашу державу, проте українці достатньо сильні й зможуть впоратися з агресією країни-окупанта. На цьому наголосив представник України в Організації Об’єднаних Націй (ООН) Сергій Кислиця в інтерв'ю виданню Guardian Trinidad&Tobago.

"Незалежність України важлива, бо це святкування нашої свободи. Але те, що ми маємо сьогодні, – це напад неоколоніалізму та бажання Путіна відновити радянську імперію", – зазначив Кислиця.

За його словами, широкомасштабне вторгнення Росії на українські території 24 лютого цього року стало результатом незаконної анексії Криму у 2014 році. Проте сьогодні 85% українців проти територіальних поступок країні-агресорці, навіть попри всі втрати людей та руйнування.

"Я бачу кінець війни. Воєнна поразка Росії в Україні неминуча", – наголосив Кислиця.

У той же час він переконаний, що навіть після перемоги України у війні знадобляться ще цілі покоління, щоб люди повірили у те, що Росія більше не становить загрози.

Раніше ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко спрогнозував, що війна в Україні триватиме ще щонайменше півроку. Восени Збройні сили України можуть повністю зупинити просування ворога по всій лінії фронту і бути готовими до контратаки на окремих напрямках.

У той же час стало відомо, що російські окупанти вже не витримують напруги на фронті, тому планують складати зброю та тікати з поля бою. Про це розповів один з російських військових у телефонній розмові, яку перехопило Головне управління розвідки України.

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