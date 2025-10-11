Путіна охопив страх через Томагавки для України: у США розкрили деталі

Росія погрожує "посилити" своє ППО у відповідь на можливу передачу Україні ракет Tomahawk.

https://glavred.net/war/putina-ohvatil-strah-iz-za-tomagavkov-dlya-ukrainy-v-ssha-raskryli-detali-10705541.html Посилання скопійоване

Путін побоюється поставок Україні американських далекобійних ракет Tomahawk / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Коротко:

Путін намагається зірвати постачання Україні Tomahawk

Путін погрожує Заходу, зокрема, і ядерною зброєю

Керівник країни-агресора Росії Володимир Путін намагається зірвати потенційне постачання Україні американських далекобійних ракет Tomahawk. Він "погрожує" Сполученим Штатам посиленням ППО та риторикою щодо ядерної зброї. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

Погрози Заходу з боку Путіна

Як зазначають аналітики ISW, очільник Кремля продовжує кампанію з погроз Заходу, намагаючись зірвати перемовини щодо постачання Україні ракет Tomahawk. Путін цинічно намагається показати, що він нібито дотримується нового договору СНО і презентує це як, мовляв, поступку в перемовинах стосовно завершення російсько-української війни.

відео дня

Чим погрожує Путін

Аналітики нагадали, що 10 жовтня Путін пригрозив, мовляв, посиленням російської ППО у відповідь на можливу передачу Україні Томагавків. Крім того, російська держава нібито завершує розробку нової ядерної зброї, про яку має оголосити вже незабаром.

Ядерні випробування

Також джерело з Кремля сказало, що РФ скоро може відновити ядерні випробування, якщо країни Заходу вчинять аналогічним чином.

"ISW оцінює, що Кремль намагається представити потенційні постачання американських ракет Tomahawk Україні як небезпечну ескалацію, щоб стримати Штати від відправки такої зброї Києву. Хоча Кремль послідовно не реагував, коли Захід порушував нібито "червоні лінії" Росії в минулому", - підкреслили аналітики.

Що каже експерт

Якщо Україна все-таки отримає ракети "Томагавк" у потрібній кількості, вони, разом із вітчизняним далекобійним озброєнням, допоможуть влаштувати блекаут у Москві, припустив в інтерв'ю Главреду військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, такий інцидент став би переломним моментом, а верхівка Кремлі може тоді замислитися про відсторонення Путіна від влади.

"Так, цілком може, коли еліти зрозуміють, що ситуація безвихідна, і що Росія не переломить її на свою користь. Путін щоразу обіцяє їм, що ось-ось Росія переможе, щоразу він викликає Герасимова і розповідає про перемоги, приписуючи тисячі кілометрів "сірої зони" до завоювань російської армії, до вже захоплених територій. Але колись правда спливе", - наголосив Жданов.

Що відомо про ракету Tomahawk / Інфографіка: Главред

Ракети Tomahawk для України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, ще 26 вересня журналісти The Telegraph написали, що президент Володимир Зеленський на зустрічі з главою США Дональдом Трампом попросив ракети Tomahawk. Пізніше Зеленський підтвердив розмову з Трампом про далекобійне озброєння.

Уже 6 жовтня Трамп сказав, що "майже ухвалив рішення" про передачу Україні Tomahawk. Проте американський президент хоче розібратися, як саме будуть використовуватися ракети.

Потенційне постачання Україні ракет Tomahawk, мовляв, може зруйнувати "позитивні тенденції" у відносинах агресора Росії та США, вважає Володимир Путін.

"Я вже сказав, що це призведе до руйнування наших відносин, принаймні позитивних тенденцій, що намітилися в цих відносинах. Тож я говорю те, що думаю. А як там буде складатися, залежить не тільки від нас і не тільки від мене", - сказав він.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред