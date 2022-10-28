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Якщо ігнорувати повістку: адвокат пояснив, як в Україні карають ухильників

28 жовтня 2022, 13:01

Покарання ухильникам в Україні в категоричній формі передбачено в залежності від виду повістки, яку вони проігнорували, каже юрист.

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Адвокат пояснив, як в Україні карають ухильників / Колаж фото УНІАН і УП

Покарання тим людям, які в рамках загальної мобілізації в Україні в рамках воєнного стану, що проігнорували повістку, застосовується залежно від виду такого документа. Про це в коментарі порталу "НВ" сказав відомий адвокат Віталій Гаделія.

"Для їх розмежування потрібно розібратися з видами повісток. В цілому, є 4 види повісток. Перший-це на проходження строкової військової служби, їх зараз не видають. Є повістки на уточнення даних. Якщо її вручили, і особа не з'явилася, за це передбачена адміністративна відповідальність. Є повістка на проходження військово-лікарської комісії. Тут теж адміністративна відповідальність", - пояснює юрист.

Як каже Гаделія, якщо людина отримала повістку формату "уточнення даних" або "проходження медкомісії". І якщо він не з'явився в зазначений в документі термін, то це несе за собою адміністративну відповідальність. Максимальний штраф за такою статтею КоАП - 8,5 тисячі гривень. Але він, стверджує юрист, в першу чергу може бути призначений у разі повторного правопорушення ‒ в першу чергу для чиновників і всякого роду начальників на підприємствах.

"Наприклад, якщо керівник не передав повістку працівнику. Адже якщо представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки прийде на підприємство і не застане того чи іншого працівника, залишає повістку, і обов'язок її передати покладається на підприємство", ‒ пояснив Гаделія.

Далі, каже адвокат, вже кримінальна відповідальність настає для людей, які успішно пройшли через медичну комісію у військкоматі. Тобто лікарі визнали з придатними до стройової служби. Вони отримали мобілізаційне розпорядження і не з'явилися на пункт збірки. Максимальний термін за такою статтею КК - до п'яти років тюремного ув'язнення.

"Якщо двічі вручили особі повістку на уточнення даних, вона не з'явилася,і її двічі притягнули до адміністративної відповідальності, то вже втретє можуть відкрити кримінальне провадження і намагатися притягнути до кримінальної відповідальності. Були такі рішення", - підсумував адвокат.

Мобілізація в Україні

Російський диктатор Володимир Путін 24 лютого оголосив про початок так званої "спецоперації" Росії проти України. Таким брехливим терміном він і російська пропаганда називала повноцінну війну. Війська РФ напали на українську державу зі своєї території, окупованого Криму, Білорусі та окупованого Донбасу. Почалися ракетні та авіаційні бомбардування об'єктів військової, цивільної та критичної інфраструктури.

Війна триває. Сили оборони України відбивають напад російських військ і звільняють захоплені території.

25 лютого в Україні була оголошена загальна військова мобілізація. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ, який 3 березня затвердила Верховна Рада.

Закликають до лав ЗСУ чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у яких є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. Документ вніс до Ради президент Зеленський. Проголосували "За" 288 парламентаріїв.

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