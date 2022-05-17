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Мобілізація до ЗСУ: хто не підлягає призову на службу під час війни в Україні

17 травня 2022, 16:50

Період мобілізації, згідно з документом, повинен завершитися 24 травня нинішнього року. Цілком ймовірно, що надалі цей термін буде продовжений.

ВСУ, Калашников
Мобілізація до ЗСУ: хто не підлягає призову на службу під час війни в Україні/ ua.depositphotos.com

24 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський своїм указом (після того, як Росія почала повномасштабну військову агресію) оголосив загальну мобілізацію строком на 90 діб. Її пізніше оперативно закріпила Верховна Рада, прийнявши закон "Про загальну мобілізацію".

Кількість осіб, призваних до служби, визначатиметься Генштабом ЗСУ.

Мобілізація в Україні 2022-кого не призвуть під час нової хвилі

Не будуть мобілізовані:

  • заброньовані на період мобілізації та воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями в порядку, встановленому Кабміном;
  • визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або згідно з висновком військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я строком до шести місяців (з подальшим проходженням військово-лікарської комісії);
  • жінки і чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей молодше 18 років;
  • жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
  • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • жінки і чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хворого важкими перинатальними ураженнями нервової системи, важкими вродженими вадами розвитку, рідкісними (орфанними) захворюваннями, онкологічними, онкогематологічними захворюваннями, дитячим церебральним паралічем, діабет I типу (інсулінозалежний), гострими або хронічними захворюваннями нирок IV ступеня, дитини, отримав важку травму, якому потрібна трансплантація органу, потрібна паліативна допомога, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, але якому не встановлена інвалідність;
  • жінки та Чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I або II групи;
  • усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
  • зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду;
  • у яких дружина (чоловік) з числа осіб з інвалідністю та / або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I або II групи;
  • опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;
  • особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи;
  • особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, якому потрібен постійний догляд, у разі відсутності інших осіб, які можуть виконувати такий догляд;
  • народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
  • працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України;
  • інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

читайте такожВ Україні поставили" на паузу " мобілізацію до ЗСУ: нової хвилі поки не буде - Данилов

Нагадаємо, раніше головред повідомляв, кого закликали в ЗСУ в першу і другу черги.

Резерв першої черги - це колишні військовослужбовці віком до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили в армії за контрактом або в одній з хвиль мобілізації (в основному учасники АТО).

Резерв другої черги - військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

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Автор: Єгор Бунін
мобилизация ЗСУ новини України
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