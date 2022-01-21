Ескалація на Донбасі, "убивство" Поклонської, "злив" Аксьонова: Жданов назвав приводи для нападу РФ

Путін готується до провокацій / Колаж Reuters, УНІАН

Якщо президент Росії Володимир Путін зважиться на вторгнення в Україну, то найімовірніше він вчинить збройну провокацію - активізує бойові дії на Сході України. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

"Не думаю, що Путін настільки безстрашний або відчайдушний, щоби піти в наступ на якому-небудь іншому напрямку. Адже де б російські війська не перетнули кордон, це означатиме початок офіційної війни", - сказав Жданов.

Що стосується Донбасу, то "іхтамнет", тому будь-які дії там можуть бути подані як "повстання шахтарів".

"У цьому випадку ми будемо мовчки робити вигляд, що віримо, а світова спільнота буде "обурена" і "глибоко стурбована" діями Росії. Тож6 Донбас - це єдине "відкрите вікно" для Путіна", - сказав експерт.

Крім того, за його словами, зараз може готуватися провокація на морі, тому що Путін зібрав всі великі десантні кораблі з Північного і Балтійського флоту, і тепер цей конвой йде в напрямку Середземного моря.

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"Найімовірніше, він зайде в Чорне море і буде або в Новоросійську, або в Севастополі. Найімовірніше, будуть проведені навчання з морської десантної операції, тому що просто так ганяти кораблі – це задороге задоволення. Це теж послужить елементом залякування Заходу і України", - додав Жданов.

За словами військового експерта, нібито є ще один варіант приводу для початку дій проти України: "Ходить інформація про те, що Поклонську хотіли вбити і сказати, що це справа рук України, і тоді Росія відповіла б. Особливо якби її вбили на території Кабо-Верде, куди її планували відправити послом, або в Криму. Також подумували "злити " Аксьонова".

"Все це – акти однієї великої вистави, де мета заходу – змусити Путіна зробити крок в одну зі сторін, а Путіна - переграти Захід, змусивши піти на поступки. Ці два мотиви рухають сторонами", - резюмував експерт.

Можливе вторгнення РФ в Україну

8 січня 2022 року американське видання The New York Times оприлюднило нову карту скупчення російських військ біля України. За попередніми даними, там знаходяться близько 100 тисяч російських військових. У виданні зазначили, що російські війська оточують Україну з трьох сторін.

Свіжа карта складена на основі інформації, отриманої від українських і західних чиновників, а також зі супутникових знімків.

При цьому опитані NYT аналітики не змогли однозначно сказати, чи має намір Росія напасти на Україну. Водночас вони зазначили, що Москва перебуває на шляху до того, щоб отримати все, що треба для масштабного вторгнення.

11 січня The New York Times написало, що президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення в Україну ближче до весни. Як зазначає видання, представники адміністрації США зазначають, що вікно для вторгнення Путіна в Україну обмежене, оскільки весняна відлига може створити непрохідні умови для російської важкої військової техніки.

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19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом у Києві. Він заявив, що Росія може почати нову атаку на Україну в "дуже короткі терміни". При цьому Блінкен сподівається, що РФ зможе дотримуватися мирного шляху вирішення ситуації.

Пізніше президент США зробив неоднозначну заяву щодо можливого вторгнення РФ в Україну. Джо Байден припустив, що "невелике вторгнення" (minor incursion) викличе меншу реакцію, ніж повномасштабне вторгнення в Україну.

CNN писало з посиланням на неназваного українського чиновника, що Київ шокований такою заявою. Мовляв, Байден дав Путіну "зелене світло" для вторгнення в Україну.

Пізніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що нападом на Україну вважатиметься перетин українського кордону навіть одним російським військовим.

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