"Вашій безпеці загрожує лише безглузда війна з Україною": Блінкен звернувся до росіян

Ентоні Блінкен звернувся до громадян Росії / Фото Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що країни Заходу не прагнуть поставити під загрозу безпеку Росії. Єдине, що дійсно загрожує безпеці росіян, це "безглузда війна з Україною".

У заяві, опублікованій на сайті Держдепу, Блінкен нагадав про анексію Криму та агресію Росії на Донбасі.

"І тепер Росія готова піти ще далі. Людські втрати від відновлення агресії з боку Росії будуть у багато разів вищі, ніж ми спостерігаємо на сьогоднішній день. Росія виправдовує свої дії тим, що Україна якимось чином становить загрозу її безпеці. Це перевертає реальність з ніг на голову. Чиї війська кого оточують? Яка країна силою заволоділа чужою територією? Яка армія у багато разів перевершує іншу? У якої країни є ядерна зброя? Україна тут не агресор. Україна просто намагається вижити", - сказав Блінкен.

Держсекретар зазначив, що "ніхто не повинен дивуватися, якщо Росія спровокує провокацію або інцидент, а потім спробує використовувати їх для виправдання військової інтервенції, сподіваючись, що до того часу, коли світ зрозуміє цей прийом, буде вже запізно".

Держсекретар США зазначив, що не потрібно будувати припущення щодо справжніх намірів президента Росії Володимира Путіна.

Реклама

"Він неодноразово говорив нам. Він готує підґрунтя для вторгнення, бо не вірить, що Україна є суверенною державою. Він прямо сказав це президенту Бушу в 2008 році, і я цитую: "Україна — не справжня країна". Він сказав у 2020 році, цитую, "українці і росіяни — один народ" (...) Таким чином, ставки для України стають очевиднішими. Мова йде не лише про можливе вторгнення і війну. Йдеться про те, чи має Україна право на існування як суверенна держава. Йдеться про те, чи має Україна право бути демократією", - йдеться в заяві.

При цьому Блінкен додав: якщо Росія вторгнеться і окупує Україну, то спроби РФ перетворити своїх сусідів на маріонеткові держави, контролювати їх діяльність будуть активізуватися.

"Якби я міг поговорити з російським народом, я б сказав йому, що ви заслуговуєте жити в безпеці та гідно, як і всі люди в усьому світі, і ніхто — ні Україна, ні Сполучені Штати, ні НАТО або його члени — не прагнуть поставити це під загрозу. Але що дійсно загрожує вашій безпеці, так це безглузда війна з вашими сусідами в Україні з усіма наслідками, передусім для молодих людей, які будуть ризикувати або навіть віддавати за це своє життя", - підкреслив держсекретар США.

читайте такожВторгненням в Україну буде вважатися, навіть якщо один військовий РФ перетне кордон - Блінкен

Як повідомляв Главред, 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом у Києві. Він заявив, що Росія може почати нову атаку на Україну в "дуже короткі терміни". При цьому Блінкен сподівається, що РФ зможе дотримуватися мирного шляху вирішення ситуації.

Також Блінкен на брифінгу в Києві заявив, що Сполучені Штати запропонували Росії два шляхи для врегулювання ситуації навколо України. Зокрема, дипломатію або конфлікт, який матиме наслідки.

У свою чергу, президент США Джо Байден заявив, що пригрозив главі Росії Володимиру Путіну небаченими санкціями у разі її повномасштабного вторгнення в Україну. За словами Байдена, Росію "відріжуть" від долара.

Читайте також: