Не олігархи: Каспаров розповів, хто впливає на Путіна в питаннях війни

Каспаров впевнений, що російські олігархи не впливають на Путіна / УНІАН

Президент Росії Володимир Путін ухвалює рішення про війну у вузькому колі. При цьому російські олігархи навряд чи на нього впливають в цьому питанні.

Таку думку озвучив відомий шахіст, російський опозиціонер Гаррі Каспаров в інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, багато олігархів в Росії розуміють, що через західні санкції вони можуть втратити істотну частину свого капіталу, який зосереджений на Заході. При цьому Каспаров впевнений, що російські олігархи не впливають на Путіна.

"Боюся, що ніякі олігархи на Путіна не впливають. Багато з них, звичайно, стурбовані, тому що їхні статки на Заході, і для них це може бути серйозною проблемою. Вони розуміють, що в якийсь момент Захід може почати діяти, і тоді виникнуть проблеми з їхніми капіталами і загальною безпекою розкішного життя, до якого вони звикли", - сказав опозиціонер.

Каспаров зазначив, що бажання взяти реванш за поразку в Холодній війні може стати вирішальним фактором для глави Кремля. А радитися Путін може передусім із секретарем Ради Безпеки РФ, директором ФСБ Миколою Патрушевим.

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"Думаю, що рішення ухвалюється в дуже вузькому колі. Це силова партія, в першу чергу Микола Патрушев і люди, які групуються навколо нього. Це люди, яким Путін довіряє. Я припускаю, що зараз вони чинять максимальний вплив на нього. Це свідчить про те, що ідеологічні чинники, бажання взяти реванш за поразку в холодній війні, притиснувши капітуляцію Заходу, може виявитися дуже домінуючим фактором", – підкреслив опозиціонер.

читайте такожЗагроза реальна: у Зеленського оцінили сценарій російського вторгненняЯк повідомляв Главред, президент США Джо Байден заявив, що пригрозив главі Росії Володимиру Путіну небаченими санкціями у разі повномасштабного вторгнення в Україну. За словами Байдена, Росію "відріжуть" від долара.

Тим часом представники Республіканської партії США представили законопроект, який передбачає запровадження санкцій проти членів сім'ї російського президента Володимира Путіна та членів російського уряду.

Як пише The Washington Post, документ повинен підштовхнути адміністрацію Джо Байдена до посилення санкційної політики до російського вторгнення в Україну, а не після.

Санкції США можуть торкнутися дочок Путіна та гімнастки Аліни Кабаєвої, яку називають коханкою російського президента.

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