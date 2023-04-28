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Ще дихав, коли його витягли з-під завалів: в Умані загинув рок-музикант

Ангеліна Підвисоцька
28 квітня 2023, 20:08 оновлено 28 квітня, 20:31
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Російська ракета вбила миколаївського музиканта Володимира Макаровського.
Володимир Макаровський загинув в Умані
В Умані загинув рок-музикант Володимир Макаровський / колаж фото Главред, facebook / Антон Слєпухін

В Умані в ніч на 28 квітня російська ракета вдарила прямо по багатоповерхівці, де мирно спало безліч сімей. В результаті "прильоту" були буквально "стерті" квартири. В одній з них знаходився рок-музикант з Миколаєва Володимир Макаровський.

Чоловіка дістали з-під завалів ще живим, але медикам не вдалося його врятувати. Серце музиканта перестало битися в лікарні. Його загибель підтвердив колега Володимира Антон Слепухін.

"Помер у заповідному місці, в Умані, від прильоту визволителів. Якщо загробний світ існує, він знайде там непогану компанію дружбанів, з якими можна круто поджемити. Спочивай з миром", - написав Слєпухін.

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Повідомляється, що Володимир Макаровський був учасником групи "Фокстрот". Він професійно грав на гітарі та співав.

Ракетний обстріл України в ніч на 28 квітня

Посеред ніч 28 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпру, Умані та Українці. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підтвердив удар по Умані двома російськими ракетами.

Ще одна ракета вдарила по приватному будинку у Дніпрі. Внаслідок цього загинула 2-річна дівчинка та її 31-річна мама. Також постраждали 3 особи.

Окупанти випустили по Україні 23 російські ракети. Українські військові збили 21 ракету та 2 БПЛА. Це підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред

Глава Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що подібна атака є "типовим почерком росіян".

"Це Умань. Незначні істоти потрапили ракетою в багатоповерхівку, є постраждалі. Ракетний обстріл здійснили тоді, коли цивільні люди спали. Типовий почерк російських терористів", - заявив Єрмак.

Дивіться відео Главреда про перші хвилини після ракетного удару по Умані 28 квітня:

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