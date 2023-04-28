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"Розрахунок був на максимальну кількість жертв": ракетний удар по Умані був невипадковим - експерт

Аліна Дембіцька
28 квітня 2023, 18:58 оновлено 28 квітня, 18:58
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Під час масованої атаки 28 квітня російські окупанти застосували "умовно високоточну зброю", підкреслив експерт.
Алексей Мельник, удар по Умани
Ракетний удар по Умані міг бути невипадковим / Главред

Російські окупаційні війська могли влучити у житловий будинок в Умані невипадково. Головна мета масової атаки на Україну полягає у тому, щоб налякати мирних жителів. Водночас частина знищених ракети ворога могла мати інші цілі. Таку думку висловив співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник.

"В мене є певне розуміння, чому цілили саме в цей будинок в Умані. В цьому місті я прожив більше десяти років. Але я б не хотів зараз про це говорити", - зауважив Мельник в інтерв'ю Оbozrevatel.

За словами експерта, під час масованої атаки 28 квітня російські окупанти застосували "умовно високоточну зброю".

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"Було б великим компліментом говорити, що вони цілили саме в цей під’їзд, але якщо ми говоримо про багатоквартирний будинок з кількома під’їздами, то це доволі велика ціль. Це не те, що зазвичай вкладається в поняття високоточної зброї. Наприклад, в західних зразках високоточної зброї відхилення плюс-мінус кількам метрів", - пояснив Мельник.

Також він допустив можливість того, що окремі збиті ворожі ракети були націлені на знищення інших об'єктів на території України.

"Ми просто не знаємо, що було закладено в програмі тих ракет, які знищені. Можна припустити, що така ціль як житловий будинок, не була пріоритетною", - сказав експерт.

Олексій Мельник

Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки (Центр Разумкова).

"Якщо говорити загалом, то це складова російської стратегії, яка стосується тероризування цивільного населення. Як сама ціль, так і час, в який ці удари завдавалися, свідчить про те, що розрахунок був на максимальну кількість жертв серед цивільного населення", - підсумував Мельник.

Ракетний обстріл України в ніч на 28 квітня

Посеред ночі 28 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпру, Умані та Українці. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підтвердив удар по Умані двома російськими ракетами.

Ще одна ракета вдарила по приватному будинку у Дніпрі. Внаслідок цього загинула 2-річна дівчинка та її 31-річна мама. Також постраждали 3 особи.

Окупанти випустили по Україні 23 російські ракети. Українські військові збили 21 ракету та 2 БПЛА. Це підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що подібна атака є "типовим почерком росіян".

"Це Умань. Незначні істоти потрапили ракетою в багатоповерхівку, є постраждалі. Ракетний обстріл здійснили тоді, коли цивільні люди спали. Типовий почерк російських терористів", - заявив Єрмак.

За попередніми даними, в результаті російського ракетного удару по житловому будинку в Умані загинула щонайменше 21 людина. Серед постраждалих щонайменше 18 людей, з них 9 перебувають у лікарні. Розбір завалів і пошук людей все ще триває.

Дивіться відео Главреда про перші хвилини після ракетного удару по Умані 28 квітня:

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