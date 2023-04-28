"Як гриб атомний, нас підкинуло на дивані": очевидці про ракетний удар РФ по Умані

Після влучень ракет РФ по житлових будинках у небі з'явився стовп диму, а потім другий, розповів Василь Охмак.

https://glavred.net/ukraine/kak-grib-atomnyy-nas-podbrosilo-na-divane-ochevidcy-o-raketnom-udare-rf-po-umani-10466509.html Посилання скопійоване

Наслідки удару РФ по Умані / Facebook/DSNSCHERKASY

Очевидці розповіли про ракетний удар РФ по житлових будинках в Умані в Черкаській області в п'ятницю, 28 квітня, в результаті якого є багато загиблих і поранених.

Місцевий житель Василь Охмак бачив, як окупанти вдарили по Умані крилатими ракетами. Про це він розповів Суспільному.

За його словами, близько 4:20 ранку після влучень ракет РФ по житлових будинках в небі з'явився стовп диму, а потім другий.

відео дня

"Як гриб був атомний, чорний купол", - розповів Охмак.

Своєю чергою мешканці будинку в Умані розповіли Інформатору, що удар стався через десять хвилин після початку повітряної тривоги.

"Вранці тільки тривога почалася, хвилин десять - і удар. Ми були у внутрішньому коридорі, де вікон немає, це, мабуть, і врятувало", — сказала мешканка Марина.

За її словами, їй невідома доля друзів. Жінка вважає, що вони загинули. Серед них 12-річна дівчинка.

"Кажуть, що вони навряд чи могли вціліти", - сказала вона.

Інший мешканець будинку на ім'я Сергій розповів, що після потрапляння у квартирі було багато диму.

"Нас підкинуло на дивані, кинулися до вхідних дверей, а вона не відкривається... гуде, у квартирі повно диму" — додав очевидець.

Ракетна атака РФ

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про загиблих і поранених в Дніпрі, Умані та українці в результаті ворожого обстрілу у ніч на п'ятницю.

"Дніпро, Умань і Українка (Київська область). Житлові будинки знову вражені російськими ракетами", - написав він. За його словами, в Умані дві ракети пошкодили три багатоповерхівки.

Крім того, в результаті ракетного удару в Дніпрі зруйнований приватний будинок, загинули 2-річна дівчинка і 31-річна жінка, три людини постраждали. ППО над областю збито 7 крилатих ракет, повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Вранці в п'ятницю, 28 квітня, Збройні Сили України збили 21 з 23 ворожих крилатих ракет, а також 2 БПЛА, повідомив головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

Більше новин: