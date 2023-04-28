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Терор РФ: військовий експерт назвав причину ракетного удару по багатоповерхівці в Умані

Олексій Тесля
28 квітня 2023, 13:56 оновлено 28 квітня, 14:06
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Для терору окупанти зазвичай використовують відносно дешеві іранські безпілотники, каже Олександр Коваленко.
Умань
Наслідки удару РФ по Умані / ДСНС, скріншот

Ракетні удари РФ по Україні в п'ятницю, 28 квітня, складно називати масованими в порівнянні з тим, що українці вже пережили у 2022 і початку 2023 року, заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Фактично, з 23 ракет Х-101 були збиті 21. Але, при цьому, прорвали ППО 2 ракети потрапили в об'єкти, які не можна назвати центрами прийняття рішень або базами спецназу НАТО. Житлові будинки ... загинули сплячі мирні люди ... діти...", - написав він у Telegram.

Разом з тим метою удару окупантів РФ були не житлові будинки, а інші об'єкти, адже для терору окупанти використовують відносно дешеву зброю у вигляді іранських безпілотників "Shahed-136" або ж ракети малої дальності С-300.

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"Тобто, ракети, що прорвали ППО, потрапили в житлові будинки з двох причин. Або через свою дефективність, що неодноразово підтверджувалося, або через невірних розвіданих, що не рідкість", - додав Коваленко.

  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ракетна атака РФ

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про загиблих і поранених в Дніпрі, Умані та українці в результаті ворожого обстрілу у ніч на п'ятницю.

"Дніпро, Умань і Українка (Київська область). Житлові будинки знову вражені російськими ракетами", - написав він. За його словами, в Умані дві ракети пошкодили три багатоповерхівки.

Крім того, в результаті ракетного удару в Дніпрі зруйнований приватний будинок, загинули 2-річна дівчинка і 31-річна жінка, три людини постраждали. ППО над областю збито 7 крилатих ракет, повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Вранці в п'ятницю, 28 квітня, Збройні Сили України збили 21 з 23 ворожих крилатих ракет, а також 2 БПЛА, повідомив головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

Більше новин:

Умань Олександр Коваленко війна Росії та України ракетний удар
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