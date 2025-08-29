ЄС направить військових інструкторів в Україну після перемир'я - Каллас

Направлення військових інструкторів в Україну стане частиною внеску ЄС у гарантії безпеки.

ЄС направить інструкторів в Україну / колаж: Главред, фото: скріншот

Що сказала Кая Каллас:

Підготовлено понад 80 тисяч солдатів

Держави-члени ЄС визначили дев'ять пріоритетних сфер

Міністри оборони країн-членів Євросоюзу підтримали розширення мандата Допоміжної військової місії ЄС для України (EUMAM Ukraine) після встановлення перемир'я. Це включає направлення військових інструкторів. Про це повідомила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у п'ятницю, 29 серпня.

"Я вітаю сьогоднішню широку підтримку розширення мандата нашої військової місії EUMAM для забезпечення навчання та консультацій в Україні після будь-якого перемир'я... Ми вже підготували понад 80 тис. солдатів і маємо бути готові зробити більше", - заявила вона на брифінгу в Копенгагені. відео дня

За словами Каллас, направлення військових інструкторів в Україну під час перемир'я стане частиною внеску ЄС у гарантії безпеки для нашої держави. Європейські країни повністю виконають свої зобов'язання.

Вона уточнила, що це може включати "розміщення інструкторів ЄС у військових академіях та установах". Паралельно європейська цивільна місія може зміцнити стійкість України до гібридних атак РФ.

На думку Каллас, досвід України на полі бою "може бути перетворений на силу Європи", тоді як європейська сторона допоможе Україні відкрити виробничі лінії на території ЄС і заохотити інвестиції.

"Держави-члени ЄС визначили дев'ять пріоритетних сфер (у витратах на оборону - ред.), такі як протиповітряна та протиракетна оборона, безпілотники, боєприпаси. Сьогодні міністри обговорили способи усунення найбільших прогалин", - додала вона.

Які гарантії безпеки потрібні Україні - думка військового

Заступник командира Третьої штурмової бригади, підполковник Максим Жорін вважає, що єдиною гарантією безпеки могла б стати присутність військових НАТО або Сполучених Штатів на лінії розмежування. Однак західний світ поки що не показує свою готовність до такого кроку.

"У всіх інших випадках ця історія буде виключно на бажанні росіян - стріляти чи не стріляти, наступати чи не наступати, робити провокації чи не робити. Ми будемо реєструвати, передавати. ООН знову сліпа буде ходити, як у кімнаті без світла, шукати докази. Весь цей цирк буде знову відбуватися", - сказав Жорін.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як писав Главред, Україна спільно з міжнародними партнерами готує письмову конфігурацію гарантій безпеки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія, ймовірно, не має наміру погоджуватися на гарантії безпеки, які США розробляють у координації з Європою для України.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що гарантії безпеки для України мають бути конкретними, юридично обов'язковими та ефективними.

Тим часом європейські лідери обговорюють варіант гарантій безпеки, які зобов'яжуть союзників України протягом 24 годин ухвалювати рішення про надання військової підтримки в разі нової агресії Росії. За даними Bloomberg, ініціатива належить прем'єр-міністру Італії Джорджії Мелоні.

По суті, йдеться про формат, що нагадує колективну оборону за зразком НАТО, але без формального членства в Альянсі.

Хто така Кая Каллас? Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

