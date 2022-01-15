Епідеміологи назвали найефективніші маски від COVID-19

Не всі маски ефективні / Getty

Американські центри з контролю за захворюваннями видали нові рекомендації, в яких розповіли, які маски забезпечують оптимальний захист від коронавірусної інфекції.

Відзначається, що маска повинна добре прилягати і бути постійною, повідомляє Голос Америки.

Маски з вільноплетеної тканини не дуже ефективні, з щільної і складеної в кілька шарів - захищають краще. Кілька хірургічні маски, а найкращими експерти називають маски-респіратори типу N95. До слова, вони схвалені NIOSH.

"Респіратор надає краще фільтрування і, якщо його носити правильно протягом усього часу користування, він може надати більш високий рівень захисту, ніж маска з тканини, або процедурна маска. Маска або респіратор будуть менш ефективними, якщо вони погано прилягають, або якщо їх неправильно носити або часто знімати", - сказано в рекомендаціях.

Також важливо, щоб маска добре прилягала і була зручною. Крім того, її слід правильно носити - вона повинна закривати ніс і рот.

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Тим часом, епідеміологи відзначили, що найкращий захист від "Омікрона" - це маски, вакцини і бустер в комплексі. А ще підкреслили, що будь-яка маска, навіть з низькою ефективністю краще, ніж її відсутність.

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