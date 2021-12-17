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Замість маски - жіночі червоні трусики на обличчі: пасажира вигнали з літака за порушення карантину

17 грудня 2021, 16:16

Жіноча нижня білизна не є заміною захисної маски для обличчя, сказали в літаку.

Літак
Пасажира раніше вже виганяли з літака за такий же вчинок / ua.depositphotos.com

Курйозний інцидент стався у США. Чоловік, що летів на літаку з Форт-Лодердейла до Вашингтона, надягнув на обличчя жіночі червоні трусики замість захисної маски. У підсумку пасажира висадили з літака, звинувативши в порушенні маскового режиму. Пасажири, що летіли тим же лайнером, його підтримали, а деякі з них також залишили рейс на знак солідарності.

Як повідомляє The Mirror, одного моменту бортпровідниця заявила, що чоловік повинен залишити літак, оскільки йому не дозволять надалі перебувати на лайнері. Причиною назвали порушення вимог щодо носіння маски, оскільки на його обличчі замість маски були червоні жіночі трусики.читайте також"Не можу їсти в одягненій масці": українець влаштував перекус на вокзалі і мало не нарвався на штраф

У своє виправдання 38-річний Адам заявив, що за правилами карантину захисна маска повинна закривати ніс і рот. Як він сказав, жіночі трусики виконували цю функцію.

Примітно, інші пасажири підтримали чоловіка. Частина з них також вирішила залишити літак на знак протесту.

За словами Адама, за допомогою цього інциденту він хотів продемонструвати своє ставлення до носіння захисної маски в літаку. Він вважає таку вимогу "абсурдною".

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"Немає нічого більш абсурдного, ніж носити маску, допоки я не піднімуся на крейсерську висоту, щоб я міг замовити "Тіто" і перекусити крендельками, і проілюструвати цей абсурд вирішив, надягнувши на обличчя жіночу білизну, звучить ідеально", - підкреслив Адам.

Також з'ясувалося, що його вже виганяли з рейсу за такий же точно вчинок.

Нагадаємо, у жовтні українець, пасажир рейсу Ларнака - Київ, відмовився надягнути захисну маску, ігноруючи відповідні прохання стюардес і бортпровідників. На адресу інших пасажирів він висловлювався із застосуванням нецензурної лексики. Після прильоту до Києва його затримала поліція.

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