"До 40 тис. випадків на добу": лікар озвучив тривожний прогноз щодо нового спалаху коронавірусу

"У добу буде по 40 тисяч випадків коронавірусу" / Reuters

В ході нової хвилі коронавірусу статистика захворюваності інфекцією в Україні може в 2-3 рази перевищити показники попередньої. Експерти прогнозують до 40 тисяч нових випадків захворювання на добу.

Про це в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL сказав доктор медичних наук, професор Сергій Крамарєв і назвав причиною спалаху "нашарування двох факторів".

Лікар заявив, що збільшення кількості випадків "ковіду" буде викликане новорічними святами і циркуляцією в Україні штаму Омікрон.

Медик також пояснив, що святкування покажуть себе підвищенням захворюваності вже наприкінці поточного місяця. А Омікрон через високу заразність посилить цей процес.

читайте такожВиявлено коронавірус-мутант: що відомо про гібриді дельти і Омікрона"Тестування у нас проводиться не так масово, як в цих країнах, тому ці цифри можуть бути трохи менше", – сказав медик.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано різке зростання хворих коронавірусом. Вперше за час новорічних та різдвяних свят цього року кількість нових виявлених хворих за добу перевищила 10 тисяч осіб.

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