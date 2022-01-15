"200 тис. випадків на добу, кожен 20-й лікарні": лікар дав прогноз по Дельтакрону в Україні

Дельтакрон найнебезпечніший для України / Reuters

Нещодавно в світі з'явився новий штам коронавірусу "Дельтакрон". Експерти стверджують, що він може спровокувати нову хвилю коронавірусу і стати серйозним викликом для людства.

За словами львівського лікаря та радника мера Львова з медичних питань Тараса Жиравецького, Дельтакрон може призвести до 200 тисяч нових випадків інфікування на добу. Більш того, 10 тисяч осіб будуть госпіталізовані в стаціонар через тяжкий перебіг захворювання.

"Штам Дельтакрон - це суміш двох штамів: Дельти і Омікрона. Він швидко поширюється, а також має важкий перебіг. Вперше його зафіксували на Кіпрі і відповідно 25 осіб захворіли, з них 11 потрапили в стаціонар. Тому це може бути досить серйозним викликом для світу, якщо цей штам буде поширюватися", - стверджує медик.

Лікар підкреслив, що кожна 20-та людина, інфікована Дельтакроном, лежатиме в лікарні.

У зв'язку з цим, медик сподівається, що більшість українців перехворіють Омікроном, який незважаючи на свою заразність, не настільки небезпечний протягом як Дельтакрон. Спалах Омікрону в Україні Жиравецький називає "лайтовим" сценарієм нової хвилі коронавірусу.

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"5-6 мільйонів українців, які ще не перехворіли - перехворіють за 2-3 місяці і після цього вже теоретично якихось хвиль не повинно бути, якщо не з'явиться штам, який буде "пробивати" імунітет, наприклад на 50%. Тобто, якщо 50% перехворілих знову будуть хворіти з якимось новим незрозумілим штамом, то це для нас, для всього світу, буде новим викликом. Поки такого немає", - підсумував Жиравецький.

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