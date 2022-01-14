Захисні маски роблять людей більш привабливими: несподівані результати дослідження

В ході дослідження чоловіків і жінок попросили оцінити привабливість один одного в масках.
Пандемія змінила ставлення людей до захисних масок. Тепер люди в масках не асоціюються з хворобами, йдеться в новому дослідженні Кардіффського університету.
Виявилося, що цей аксесуар робить людину більш привабливою в очах інших, пише The Guardian.
Фахівці відзначають, що люди в синіх масках тепер асоціюються з тими, хто займається доглядом або медициною.
В ході дослідження чоловіків і жінок попросили оцінити привабливість один одного в масках.
Які маски роблять людей більш привабливими
Учасниці назвали чоловіків, які носять тканинні маски більш привабливими, в порівнянні з чоловіками без масок або з книгою.
Цікаво, що найвищі оцінки збирали чоловіки з одноразовою хірургічною маскою. На другому етапі роботи вчені попросили групу чоловіків оцінювати фотографії жінок в масках.
Це дослідження ще не було опубліковано, але вчені відзначили, що результати в цілому однакові.
Ознаки захворювання можуть відігравати велику роль при виборі партнера-раніше будь-які ознаки хвороби були б серйозним недоліком, додали дослідники.
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Раніше в МОЗ заявили, що не всі маски є засобом індивідуального захисту від коронавірусної інфекції. Зокрема, мова йде про пластикові прозорих "масках".
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