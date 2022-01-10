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Не всі маски захищають: У МОЗ шокували новою заявою

10 січня 2022, 15:41

У відомстві звернулися до українців.

коронавірус
Не всі маски захищають від коронавірусу / Фото Reuters

У МОЗ заявили, що не всі маски є засобом індивідуального захисту від коронавірусної інфекція. Зокрема, мова йде про пластикові прозорі "маски".

Як повідомили в пресслужбі МОЗ, про пластикові прозорі "маски" не йдеться в жодному документі, що регулює протиепідемічні правила.

"Довгий час працівники сфери обслуговування, кафе, ресторанів, готелів використовують так звані пластикові прозорі захисні маски. Насправді нічого спільного із засобом індивідуального захисту такі предмети не мають", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим, в Міністерстві закликали суспільство використовувати захисні медичні маски або респіратори, які повністю закривають ніс і рот.

"Фактично, люди, які використовують такі пластикові "маски", не мають жодного ефективного засобу індивідуального захисту. Це пов'язано з тим, що такі засоби не щільно прилягають до обличчя, а, відповідно, не захищають від інфікування інших і не захищають від зараження того, хто носить такі "маски", - додали в МОЗ.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ зазначили, що складна ситуація з коронавірусною інфекцією у світі триватиме щонайменше три місяці. Завершення пандемії в полі зору фахівців, проте до її закінчення ще далеко. Світ може чекати ще кілька хвиль захворюваності.

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