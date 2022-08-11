УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Йому було всього 28 років: на Донбасі загинув український боксер-командир бригади

11 серпня 2022, 12:54

28-річний Володимир Торогой загинув під час бою проти окупантів у Донецькій області.

ВСУ, Володимир Торогой
На Донбасі загинув боксер Володимир Торогой / Колаж Фото УНІАН, Федерація боксу України

На Донеччині трагічно загинув український боксер Володимир Торогой. Його вбили російські окупанти під час бою. Про це повідомляє Федерація боксу України.

Відомо, що українському захиснику Богдану було всього 28 років, він був родом з Чернівців.

Боксер був командиром 20-ї окремої бригади спеціального призначення. Ця бригада належать до формування, яке готується до проведення спеціальної операції.

"З великою скорботою повідомляємо, що сьогодні у війні з російськими загарбниками загинув боксер з Чернівців Володимир Торогой... Федерація боксу України висловлює щирі співчуття родині Володимира. Світла пам'ять", - йдеться в повідомленні.

Також у боях з російськими окупантами загинув боєць другої роти підрозділу "Азов Київ" Захар Берестовський, якому лише наприкінці минулого року виповнилося 18 років.

Крім того, в бою з російськими окупантами в Донецькій області загинув молодший лейтенант Збройних сил України, колишній плавець і тренер в СК Зоря Володимир Ульяницький. Загинув захисник України 17 липня при обстрілі з ворожого танка в бою за один з населених пунктів Донецької області.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення новини Донбасу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:00

Гороскоп на завтра, 12 серпня 2022: Левам - гроші, Дівам - серйозна сварка, Козерогам - обман

12:58

День сина і дочки 2021: дата, традиції свята і привітання

12:54

Йому було всього 28 років: на Донбасі загинув український боксер-командир бригадиВідео

12:48

Сергій Стерненко. У Криму днями нічого не відбулося, росіянам панікувати не вартоВідеоблоги

12:48

"Диявол поступово здає назад": таролог назвала найнебезпечніші дні для Києва в серпні

Реклама
12:32

"Мріє змінити Путіна": Пономарьов назвав найбільш ймовірного наступника президента РФ

12:30

"Я побачила донечку, її розірване тіло": мама 4-річної Лізи побувала на місці трагедії у ВінниціВідео

12:20

Китай назвав США "головним призвідником української кризи" і виправдав Росію - ReutersВідео

12:20

"Мінська-3 не буде": Резніков назвав умову для переговорів з РФ

12:19

Результат перевершує очікування: навіщо кладуть туалетний папір в холодильник

11:40

Важкий час для України: астрологи попередили про масові руйнування в повний місяць 12 серпняВідео

11:25

Нагар "злітає" сам: як вичистити праску таблеткою для посудомийки за 30 секунд

11:04

Повня в серпні 2022: що потрібно зробити, щоб уберегтися від бідВідео

10:51

"Брехати її навчили бідні батьки": як Симоньян перетворилась у головний "рупор" Кремля

10:43

"Вірять, що Україна сяде за стіл переговорів": в оточенні Путіна почалася паніка - опозиціонер

10:27

Генерал назвав місто України, яке хочуть захопити російські окупантиВідео

10:01

"Святе місце порожнім не буває": Лорак, яка втекла з Росії, вже шукають заміну

09:59

"Жест доброї волі": у Білорусі загорілась техніка на аеродромі, з якого обстрілювали УкраїнуВідео

09:30

Дві головні цілі РФ на міжнародній ареніПогляд

09:29

ЗСУ можуть за два місяці звільнити окупований Херсон - АрестовичВідео

Реклама
09:10

Дружина залишилася без чоловіка, зате з орденом: в Україні ліквідували молодого бурята-десантника

09:06

На українців чекає масова бідність: у найближчі три роки ціни зростуть на 61,1%

08:35

"Схожа на Надю Мейхер": Хіменес-Браво заінтригував новим фото з молодою коханою

08:33

"Все лише починається": Арестович натякнув, що стане наступними мішенями захисників України

08:31

Гороскоп на сьогодні, 11 серпня 2022: Овнам - підказки долі, Близнюкам - хвилювання, Рибам - ворогиВідео

08:02

ЗСУ влаштували пекло окупантам на півдні: знищені командні пункти, склади БП та 41 загарбникВідео

07:59

Лімончелло: що потрібно для смачного лікеру і його найпопулярніші рецептиВідео

07:43

Скільки коштуватиме долар через два роки: ЗМІ дізналися негативний прогноз НБУ

07:10

Зникнуть навіть застарілі плями: 3 ефективних способи відіпрати іржу з одягу

07:07

Арестович зібрався балотуватися на виборах президента, але є умоваВідео

06:42

Військові РФ обстріляли Харків, у місті зафіксували чотири прильоти: що відомоВідео

06:09

Крим як могила ПутінаПогляд

06:00

Якщо на Запорізькій АЕС станеться аварія, забруднення дійде до Полтави - Ольга Кошарна

05:32

"Мистецтво кохання під час війни": зірка Playboy Даша Астаф'єва розповіла нові правила близькостіВідео

05:22

Неймовірна закуска на швидку руку за 20 хвилин: рецепт закусочних булочокВідео

05:11

"Дуже налякав Майдан": Арестович розповів, коли Путін вирішив напасти на УкраїнуВідео

04:40

"Трампа в Європі ненавидять": його заяви про Україну ні на що не вплинуть - соціологВідео

04:10

Україну засипле градом і вдарить жарища: синоптики назвали дати погодних аномалійВідео

03:45

Коли чекати "параду суверенітетів" в РФ і які суб’єкти відокремляться першими – відповідь експертаВідео

03:05

Військовий експерт розповів, скільки ракет потрібно ЗСУ на знищення Кримського мостуВідео

Реклама
02:34

Купатимуться в грошах: 3 знаки зодіаку до кінця року можуть зірвати великий кушВідео

02:02

"Була дуже задоволена": Волочкова показала, як її парить бородатий мужикВідео

01:40

"Все може швидко і радикально помінятися": соціолог пояснив, чому більшість росіян підтримує Путіна

00:51

Прикмети на 11 серпня: 3 речі, які заборонено робити в різдво Миколи ЧудотворцяВідео

10 серпня, середа
23:50

"Ми пишемо нову історію, поки росіяни пишуть доноси": Дурнєв розповів, як вибити з себе все російське

23:47

У Донецьку спалахнув пивзавод: окупанти повідомляють про витік аміакуВідео

23:34

У мережі озвучили запаморочливу ціну за корпоратив Урганта

23:27

Втрати та зброя: Зеленський назвав головні чинники перемоги України в війніВідео

23:18

"Прийшла, побачила, вподобала": Лілія Ребрик показала дивовижну гнучкість на гімнастичному матіВідео

23:09

Приносять біду і забирають удачу: які 5 предметів в будинку магнітом притягують бідністьВідео

© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти