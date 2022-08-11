Йому було всього 28 років: на Донбасі загинув український боксер-командир бригади

На Донбасі загинув боксер Володимир Торогой / Колаж Фото УНІАН, Федерація боксу України

На Донеччині трагічно загинув український боксер Володимир Торогой. Його вбили російські окупанти під час бою. Про це повідомляє Федерація боксу України.

Відомо, що українському захиснику Богдану було всього 28 років, він був родом з Чернівців.

Боксер був командиром 20-ї окремої бригади спеціального призначення. Ця бригада належать до формування, яке готується до проведення спеціальної операції.

"З великою скорботою повідомляємо, що сьогодні у війні з російськими загарбниками загинув боксер з Чернівців Володимир Торогой... Федерація боксу України висловлює щирі співчуття родині Володимира. Світла пам'ять", - йдеться в повідомленні.

Також у боях з російськими окупантами загинув боєць другої роти підрозділу "Азов Київ" Захар Берестовський, якому лише наприкінці минулого року виповнилося 18 років.

Крім того, в бою з російськими окупантами в Донецькій області загинув молодший лейтенант Збройних сил України, колишній плавець і тренер в СК Зоря Володимир Ульяницький. Загинув захисник України 17 липня при обстрілі з ворожого танка в бою за один з населених пунктів Донецької області.

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