ЗСУ можуть за два місяці звільнити окупований Херсон - Арестович

Арестович розповів, як скоро звільнять Херсон / Фото УНІАН, Суспільне

Росія стягує свої війська на південь України. При цьому у нашої країни є шанс за два місяці звільнити Херсон. Таку думку озвучив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Є певні ритми. Зараз потрібно подивитися, що вони будуть робити – ті війська, які туди перекинули. Там же ще дуже некисле угруповання - до 20 БТГ стоять на лівому березі Херсонщини. Вони можуть піти як на Запоріжжя, так і на Херсон", – сказав Арестович.

За його словами, "нормальна" БТГ – це 650-700 осіб, однак на Херсонщину стягнули "биті" – по 400-500 військових.

Як повідомляв Главред, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що звільнення тимчасово окупованої Херсонської області буде повільним і нудним.

"Всі чекають на контрнаступ о четвертій ранку, коли вдарять всі гармати, звідки не візьмися 100-тисячні резерви українських військ поскачуть на білому коні в бік Криму. Такого не буде. Буде повільний, нудний, тихий наступ", - сказав він.

Також Арестович говорив, що російські окупанти поняття не мають, де саме атакуватимуть українські війська. ЗСУ їх здивують. При цьому фактор Мелітополя може стати ключем до катастрофи російського вторгнення.

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