"Жест доброї волі": у Білорусі загорілась техніка на аеродромі, з якого обстрілювали Україну

У Білорусі загорілась техніка на аеродромі / Колаж фото Вікіпедія, БелТА

У Білорусі на території військового аеродрому "Зябровка" загорілась військова техніка. Про це повідомили у Міноборони Білорусі.

Відомо, що цей аеродром ворог використовував для ракетних ударів по Україні.

"10 серпня близько 23 години під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна сталося її загоряння. Особовим складом своєчасно вжито заходів щодо гасіння", - йдеться у повідомленні.

За інформацією білоруської моніторингової групи, інцидент стався близько 00:30 11 серпня.

Загроза нападу Білорусі на Україну

Засновник Telegram-каналу Білоруський Гаюн Антон Мотолько раніше заявляв, що якщо Білорусь нападе на Україну, білоруські війська зіткнуться з серйозним ударом у відповідь з боку ЗСУ. Як вважає Мотолько, військові РБ можуть відразу здаватися в полон, або ж піти на збройний бунт проти офіцерів.

Доброволець сил оборони України, політичний експерт Кирило Сазонов вважає, що якщо військам Росії не вдасться окупувати всю Донецьку область, вони спробують запустити сценарій наступу на Київ за участю армії Білорусі. На його думку, військове вторгнення може відбутися через Рівненщину.

Військовий експерт Микола Сунгуровський припустив, що якщо Лукашенко все ж таки віддасть наказ своїй армії атакувати Україну, вона може піти проти його ж правлячого режиму. У такому випадку, вважає Сунгуровський, Лукашенко просто зметуть. Очолити подібний рух можуть білоруси, які воюють у складі ЗСУ.

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