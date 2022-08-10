У боях за Україну загинув 28-річний буковинський футболіст

​ Юрій Царик загинув, захищаючи Україну / Фото chernivtsisport.com, pixabay.com

Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув буковинський футболіст - 28-річний Юрій Царик.

У 2012 році чоловік був призваний на службу до лав Збройних Сил України. Служив в окремій президентській бригаді ім. Богдана Хмельницького. З березня 2021-го зарахований до особового складу військової частини міста Краматорськ, повідомляє Чернівці Спорт.

У першості України Царик виступав за чернівецьку "Буковину". Виступав за аматорські команди Чернівецької області "Буковина-2", ФК "Киселів", ФК "Борівці", МСК "Кіцмань", а також "Пробій" (Городенко, Івано-Франківська область).

У сезоні-2017/18 Юрій зіграв один матч за чернівецьку "Буковину".

Друзі, знайомі та односельці кажуть, що Юрій був справжнім патріотом України, "людиною з великої літери", завжди життєрадісним, усміхненим, комунікабельним, щирим, добрим, привітним, енергійним. Він був справжнім лідером, завжди вмів об'єднати навколо себе багато людей.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом із сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Також у боях з російськими окупантами загинув боєць другої роти підрозділу "Азов Київ" Захар Берестовський, якому лише наприкінці минулого року виповнилося 18 років.

Крім того, в бою з російськими окупантами в Донецькій області загинув молодший лейтенант Збройних сил України, колишній плавець і тренер в СК Зоря Володимир Ульяницький. Загинув захисник України 17 липня при обстрілі з ворожого танка в бою за один з населених пунктів Донецької області.

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