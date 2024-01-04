'Ембарго - безстрокове': Польща продовжує заборону на імпорт зерна з України

Польсько-український кордон не відкриють для українських товарів.

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Польща продовжить заборону на імпорт зерна з України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Польсько-український кордон залишиться закритим для українських товарів. Ембарго на українську продукцію буде безстроковим, поки польський уряд не вирішить його скасувати. Про це 4 січня повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський на пресконференції після зустрічі з представниками Всепольської асоціації профспілок фермерів і сільськогосподарських організацій.

"Кордони не відкриються, ембарго на українську продукцію безстрокове - доки його не знімуть. Я підтримую вимоги Rolnicza 12, які, однак, має бути адаптовано до чинного законодавства в Польщі, включно із законодавством ЄС", - сказав він. відео дня

Міністр підкреслив важливість переговорів із фермерами та висловив готовність уряду задовольнити їхні вимоги. Проте Секерський зауважив, що для юридичного санкціонування цих вимог потрібен час.

Він також пообіцяв врахувати і виконати вимоги фермерів, але одночасно наголосив, що будь-які рішення повинні відповідати чинному законодавству Польщі, включаючи законодавство ЄС.

"Однак юридичне санкціонування всіх вимог потребує часу. Немає підстав вважати, що те, що я обіцяв, не буде виконано", - додав Секерський.

Блокада польского кордону

Нагадаємо, з листопада 2023 року польські перевізники блокують пункти пропуску на кордоні з Україною, ускладнюючи вантажні перевезення.

Як повідомляв Главред, 23 грудня на кордоні України та Польщі вдалося розблокувати пункт пропуску "Шегині-Медика". Новий уряд Польщі проводив перемовини з протестувальниками, які вирішили припинити блокаду за результатами переговорів.

Також під час різдвяних свят польські далекобійники планували вжити суворіших заходів на кордоні у Дорогуську. Зазначалось, що лише одна комерційна вантажівка зможе перетнути кордон кожні три години.

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