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"Ембарго - безстрокове": Польща продовжує заборону на імпорт зерна з України

Руслана Заклінська
4 січня 2024, 17:21
Польсько-український кордон не відкриють для українських товарів.

'Ембарго - безстрокове': Польща продовжує заборону на імпорт зерна з України
Польща продовжить заборону на імпорт зерна з України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Польсько-український кордон залишиться закритим для українських товарів. Ембарго на українську продукцію буде безстроковим, поки польський уряд не вирішить його скасувати. Про це 4 січня повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський на пресконференції після зустрічі з представниками Всепольської асоціації профспілок фермерів і сільськогосподарських організацій.

"Кордони не відкриються, ембарго на українську продукцію безстрокове - доки його не знімуть. Я підтримую вимоги Rolnicza 12, які, однак, має бути адаптовано до чинного законодавства в Польщі, включно із законодавством ЄС", - сказав він.

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Міністр підкреслив важливість переговорів із фермерами та висловив готовність уряду задовольнити їхні вимоги. Проте Секерський зауважив, що для юридичного санкціонування цих вимог потрібен час.

Він також пообіцяв врахувати і виконати вимоги фермерів, але одночасно наголосив, що будь-які рішення повинні відповідати чинному законодавству Польщі, включаючи законодавство ЄС.

"Однак юридичне санкціонування всіх вимог потребує часу. Немає підстав вважати, що те, що я обіцяв, не буде виконано", - додав Секерський.

Блокада польского кордону

Нагадаємо, з листопада 2023 року польські перевізники блокують пункти пропуску на кордоні з Україною, ускладнюючи вантажні перевезення.

Як повідомляв Главред, 23 грудня на кордоні України та Польщі вдалося розблокувати пункт пропуску "Шегині-Медика". Новий уряд Польщі проводив перемовини з протестувальниками, які вирішили припинити блокаду за результатами переговорів.

Також під час різдвяних свят польські далекобійники планували вжити суворіших заходів на кордоні у Дорогуську. Зазначалось, що лише одна комерційна вантажівка зможе перетнути кордон кожні три години.

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