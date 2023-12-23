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Польські перевізники пригрозили посилити блокаду кордону на Різдво

Руслана Заклінська
23 грудня 2023, 20:02
На різдвяні свята польські далекобійники встановлять жорсткіші обмеження щодо перетину кордону.
Польські перевізники пригрозили посилити блокаду кордону на Різдво
Польські далекобійники посилять обмеження на кордоні / Колаж: Главред, фото: УНІАН ​

Незважаючи на згоду польських фермерів призупитини акцію протесту, далекобійники погрожують посилити обмеження на кордоні на Різдво. Про це повідомила агентству Reuters Едіта Озигала, один з лідерів протесту далекобійників у Дорогуську.

Лідери фермерів після переговорів із міністром сільського господарства Чеславом Сєкерським, оголосили про тимчасове припинення блокади у Медиці з 24 грудня до 2 або 3 січні 2024 року. Однак далекобійники, у відповідь на це, анонсували посилення обмежень на кордоні.

Едіта Озигала, одна з лідерів далекобійників у місті Дорогуськ, зазначила, що перевізники встановлять більш жорсткі обмеження щодо перетину кордону під час святкових днів. За її словами, лише одна комерційна вантажівка матиме можливість перетнути кордон кожні три години, що є значним збільшенням обмежень порівняно з поточним графіком, де три вантажівки пропускаються щогодини.

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"Ми посилюємо акцію протесту, пропускаючи лише одну вантажівку кожні три години", - сказала Едіта Озигала.

Проте лідерка протесту також підкреслила, що ці обмеження не стосуватимуться перевезення гуманітарної допомоги та військового обладнання.

Блокування польськими первізниками кордону

Нагадаємо, страйк польських перевізників розпочався 6 листопада. Внаслідок блокади кордону, виникли обмеження у русі вантажівок.

Також залізничники готові переправити фури на платформах через польський кордон. Тому польські митники вирішили оглядати українські фури тестового контрейлерного поїзда.

Як повідомляв Главред, 23 грудня вдалося розблокувати пункт пропуску "Шегині-Медика" на кордоні між Україною та Польщею. Віцеміністр Міністерства аграрної політики Міхал Колодзейчак провів перемовини з фермерами-протестувальниками. У результаті переговорів сторони досягли домовленостей і протестувальники згодилися призупинити блокаду.

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вантажоперевезення дальнобойщики Польща блокування кордону поляками
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