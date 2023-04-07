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Експерт спрогнозував, чи можуть скандали навколо УПЦ МП вплинути на допомогу Захода Україні

7 квітня 2023, 01:35
Як говорить експерт Андрій Смирнов, владі України все ж варто проводити набагато більш зважену релігійну політику.
Павло, Смирнов
Митрополит Павло та Андрій Смирнов / Колаж фото УНІАН та Острозька академія

Занепокоєння країн Заходу з приводу скандалів навколо УПЦ МП (і, зокрема, кримінальної справи проти її одіозного ієрарха митрополита Павла) навряд чи вплине на допомогу Україні в рамках україно-російської війни. Про це в інтерв'ю Главреду заявив доктор історичних наук, професор Національного університету "Острозька академія" Андрій Смирнов.

"Конкретним наслідком [занепокоєння заходу - Главред] є те, що, по-перше, в парламенті зареєстровано близько 10 законопроектів, що стосуються діяльності УПЦ МП в Україні, але вони досі не виносяться до сесійної зали. По-друге, тривалий час СБУ не реагувала на діяльність одіозного митрополита Павла Лебедя, і тільки після згадки ним президента і його сім'ї були порушені кримінальні провадження за розпалювання релігійної ворожнечі і пропаганду війни. Тому влада, з одного боку, намагається дотримуватися принципів свободи совісті, а з іншого – захистити національну безпеку України від російських впливів на церковне життя і переконати керівництво УПЦ МП піти на поступки", − сказав він.

Проте, вважає Смирнов, владі України все ж варто проводити набагато більш виважену релігійну політику.

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"Це не вплине на отримання військової та фінансової допомоги з боку західних держав. Однак, якщо ми хочемо просувати позитивний імідж України у світі, потрібно проводити зважену релігійну політику і не давати зайвих приводів для звинувачень у порушенні стандартів релігійної свободи. А це можливо зробити лише шляхом недопущення силового протистояння, внесення змін до законодавства та винесення судових рішень щодо Києво-Печерської Лаври та персонально митрополита Павла Лебедя", − підсумував він.

Справа пропутінського митрополита Павла

Митрополит УПЦ МП, відомий під прізвиськом "Паша-Мерседес", почав погрожувати президенту України Володимиру Зеленському та його родині. Піп не може пробачити українській владі те, що агентів Кремля виселяють з Києво-Печерської Лаври.

1 квітня співробітники СБУ прийшли з обшуками в його будинок. Там правоохоронці знайшли цінні речі, ікони та речі, які вказують на проросійські погляди митрополита Павла.

Йому повідомили про підозру за статтями "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань" та "виправдання, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників".

Також СБУ опублікувала телефонні розмови, на яких чути, що митрополит Павло радіє окупації Херсона, говорить про те, що Україна сама спровокувала війну. Також він каже, що це війна "між Росією і Америкою", яка триватиме "до останнього українця".

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