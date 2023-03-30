У Британії покроково пояснили дії Кремля в разі "взяття Києва за 3 дні" і до чого тут Медведчук

Російський диктатор хотів, щоб "кадировці" вбили всіх, хто буде незгодний з російським режимом.

У Британії поетапно розповіли, щоб Путін робив в Україні / Колаж фото УНІАН, скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін мріяв про захоплення Києва і повалення української влади "за три дні". Після цього він почав би робити все, щоб дати владу російським агентам і своєму куму Віктору Медведчуку. Про це йдеться у звітах аналітиків Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).

За їхніми даними, російська окупаційна армія повинна була захопити Україну, а "кадирівці" вбити українських активістів і всіх тих, хто був би незгодний з путінським режимом.

Після цього місцеві колаборанти захопили б владу, а "кадирівці" продовжували б "полювання" на активістів і робили б все, щоб в Україні не спалахнули масові протести, як це було під час Революції Гідності.

відео дня

Путін також хотів ізолювати громади, щоб зменшити ймовірність масових бунтів. У "проблемних" областях планували вимикати світло, газ і навіть вивести всі фінресурси, щоб українці перетворилися на бідняків.

Окупанти захопили б НБУ та іншу українську інфраструктуру. Саме на цьому етапі з'явився б Віктор Медведчук, який підписав би з Путіним "акт про капітуляцію України". Після цього диктатор призначив би російських агентів на всі керівні посади.

Війна Росії проти України

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США в Білому домі Джон Кірбі раніше сказав, що окупанти Росії скоро можуть піти в новий наступ на Україну.

Причому загарбники можуть атакувати на декількох напрямках. Кірбі підкреслив, що наступні тижні на війні будуть критичними.

У розвідці Міноборони Великобританії повідомили, що темпи наступу військових підрозділів РФ під Бахмутом знижуються. Однак ситуація для сил оборони України залишається складною. Існує загроза оточення угруповання ЗСУ з півночі та півдня міста.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що окупанти Росії перекидають війська на різні ділянки фронту. Фахівці не виключають перехід окупантів у наступ на нових напрямках. Темпи атак під Бахмутом знижуються, однак загарбники намагаються посилитися в напрямку Авдіївки з метою оточення міста.

Інші новини: