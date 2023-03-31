Залежний від Путіна Макрон шукає виходи для збереження атомної енергетики - Жданов

Президент Франції Еммануель Макрон не хоче сваритися з Путіним, адже у його країни є економічні зв'язки з країною-агресоркою Росією. Якщо диктатор заборонить використовувати територію РФ для французьких ядерних відходів, то Німеччина ризикує залишитися без світла. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.
"Франція займає 2-е місце в світі за кількістю атомних реакторів. А ви знаєте, що всі відходи атомних реакторів захоронюються в Росії? І завтра, коли потрібно буде визначити чергову партію відходів, Путін скаже: "хрін вам". Куди поїде Франція зі своїми бочками? Нікуди. Те ж саме Голландія, вона повністю залежна від Росії з питання ядерних відходів. Росія, в свою чергу, вивозить відходи за Урал і просто викидає. У неї необжитих територій неміряно", - сказав Жданов.
Якщо через це Франції доведеться зупиняти роботу своїх реакторів, то серйозно постраждати може навіть Німеччина, каже Жданов.
"Атомну енергетику ніхто не відміняв. Якщо Франція почне зупиняти реактори, у Німеччині не буде світла. Тому президент Макрон і глава ЄК фон дер Ляєн їдуть до Пекіна", - сказав Жданов.
Хто такий Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.
З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.
Варто нагадати, що нещодавно глава Китаю вирушав з візитом до Росії.
Візит Сі Цзіньпіна до РФ
17 березня в Кремлі підтвердили візит Сі Цзіньпіна до Росії 20-22 березня. Він приїде на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.
Раніше про плани Сі Цзіньпіна відвідати Росію писало видання Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням. При цьому спікер Кремля Дмитро Пєсков тоді відмовився від коментарів.
Голова КНР Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським після візиту Москву наступного тижня, зазначала газета The Wall Street Journal.
13 березня президент США Джо Байден заявив, що планує незабаром поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Коли точно відбудеться ця розмова, глава Білого дому не повідомив.
Також у ЗМІ повідомили, що напередодні візиту глави КНР китайська сторона намагається прозондувати, на які поступки готовий диктатор РФ у конфлікті з Україною. При цьому російські еліти сподіваються, що Китай просто не дасть Росії програти, а як виглядатиме "виграш" або "нічия" - вже неважливо.
Інші новини:
- Російський "великий наступ" виявився "пшиком": РФ зможе воювати лише до 2024 року - ГУР
- Тягли в підвал і щодня ґвалтували: ідентифіковані окупанти, які знущалися над українкою