Кремль не зміг захопити Україну, бо допустив 4 помилки - британські аналітики

Головною помилкою Росії стало те, що Москва встановлювала чіткі часові рамки.

РФ допустила помилки через які не змогла захопити Україну / Колаж фото Міноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін намагався захопити всю Україну, однак у країни-агресорки нічого не вийшло. Кремль допустив 4 фатальних помилки. Про це заявили в Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI), повідомляє BBC.

Головною помилкою стало те, що в РФ спочаткунамагалися вкластися в певний термін, що і посприяло провалу планів російського вторгнення.

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Кремль не розраховував на те, що українці будуть чинити серйозний опір. Росіяни сподівалися, що їм вдасться повторити кримський "успіх" 2014 року, коли опору з боку України практично не було. У РФ були переконані, що в Україні почнеться "хаос", який виведе з ладу систему управління і військового командування, підірве довіру населення і мінімізує допомогу країні з боку Заходу.

Крім того, ФСБ вербувала агентів на місцях. Високопоставлені чиновники і політики, які мали зв'язки з російськими спецслужбами протягом десятиліть, виконували роль керування агентурними мережами в Україні. Активна робота з підготовки України до окупації розпочалася у червні 2021 року. Вже восени того ж року російські агенти в Україні почали вирушати у "відпустки" до Туреччини, Кіпру, Єгипту.

РФ також активно використовувала священників Московського патріархату, які підтримували ідеологію російського впливу.

Війна Росії проти України

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США в Білому домі Джон Кірбі раніше сказав, що окупанти Росії скоро можуть піти в новий наступ на Україну.

Причому загарбники можуть атакувати на декількох напрямках. Кірбі підкреслив, що наступні тижні на війні будуть критичними.

У розвідці Міноборони Великобританії повідомили, що темпи наступу військових підрозділів РФ під Бахмутом знижуються. Однак ситуація для сил оборони України залишається складною. Існує загроза оточення угруповання ЗСУ з півночі та півдня міста.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що окупанти Росії перекидають війська на різні ділянки фронту. Фахівці не виключають перехід окупантів у наступ на нових напрямках. Темпи атак під Бахмутом знижуються, однак загарбники намагаються посилитися в напрямку Авдіївки з метою оточення міста.

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