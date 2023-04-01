'Прапори російські скрізь, люди довольні': СБУ опублікувала телефонні розмови 'Паши-Мерседеса'

Проросійського митрополита Павла підозрюють у розпалюванні ворожнечі та забезпеченні агресії РФ проти України.

СБУ опублікувала розмови митрополита Павла / Колаж фото УНІАН, скріншот з відео

Скандального митрополита Української православної церкви Московського патріархату "Пашу-Мерседеса" підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні й забезпеченні російської агресії проти України. СБУ опублікували перехоплені телефонні розмови проросійського попа, які це підтверджують. Відео вже розлетілось в Мережі.

В одній із розмов митрополит Павло був радий незаконній окупації Херсона. Він не заперечував, що саме Росія напала на Україну і говорив про "війну між Америкою і РФ".

"Вже сьогодні Херсон благовіствуй радость велію, там уже і прапори російські скрізь... Люди довольні. Он показують, я то не вмію, слава Богу, і не хочу, а показують по Інтернеті. Ось і все. Звісно, не поступляться (російські окупанти - Главред). Колись казали, що буде війна Америки і Росії до останнього українця. Ще небагато залишилося. Зразу попереджую, не будь десь близько, де є якась частина, там, щось таке, якийсь завод", - казав митрополит.

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Згодом він почав звинувачувати Україну в тому, що саме вона нібито "спровокувала РФ".

"Пишуть сьогодні в ютубі, лупанули по тих лабораторіях американських в Києві і Одесі, щоб аж від них пил розлетівся... Знищують Україну повністю. Ну, ці б'ють по повній (росіяни - Главред), а ці ж провокують (українці - Главред)", - казав Паша-"Мерседес".

СБУ опублікувала розмови митрополита Павла / скріншот з відео

Він зізнавався, що підтримує зв'язок з РФ, просив политися за московського патріарха Кирила. Павло називав українську тероборону "виродками" та стверджував, що на території західних областей України "Україною ніхто не дихає", там все "Польща та Угорщина".

Справа пропутінського митрополита Павла

Митрополит УПЦ МП, відомий під прізвиськом "Паша-Мерседес", почав погрожувати президенту України Володимиру Зеленському та його родині. Піп не може пробачити українській владі те, що агентів Кремля виселяють з Києво-Печерської Лаври.

1 квітня співробітники СБУ прийшли з обшуками до його будинку. Там правоохоронці знайшли коштовні речі, ікони та речі, які вказують на проросійські погляди митрополита Павла.

Йому повідомили про підозру за статтями "Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань" та "Виправдання, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників".

Нині митрополита Павла затримали. Суд обирає йому запобіжний захід.

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