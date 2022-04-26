Наступний місяць – вирішальний: військовий експерт назвав умову перемоги України у війні проти РФ

Військовий експерт назвав умову перемоги України у війні проти РФ/ Макс Левин

Якщо українська армія найближчим часом зможе завдати сильної вогневої поразки російським окупантам, це вплине на подальший хід війни.

Проте перемога захисників України у цій військовій кампанії не означатиме, що припиняться усі бойові дії з Росією. Про це сказав військовий експерт Агіль Рустамзаде в інтерв’ю Новому времени.

"На мою думку, якщо упродовж місяця українська армія зможе завдати дуже сильної вогневої поразки російської армії, то у російської армії відповідно не залишиться інструментів, щоб виконувати бойові дії на території України. Але яка буде після цього військово-політична мета у українського керівництва, я не знаю. Тому що перемога саме у цій військовій кампанії не призведе до вирішення українсько-російського конфлікту", – зазначив Рустамзаде.

Також експерта попросили прокоментувати прогноз прем'єрміністра Великої Британії Бориса Джонсона, який раніше заявив, що війна може розтягнутися до кінця 2023 року. За словами Агіля Рустамзаде, Джонсон міг мати на увазі максимальний термін.

"Можливо, Джонсон має на увазі, що бойові дії після виходу української армії на кордони 24 лютого, або, за вдалих обставин, на українські кордони 2014 року, продовжаться. Війна стане свого роду позиційною, а от повне вирішення російсько-українського конфлікту, тобто руйнування політичного устрою РФ, може затягнутися надовго", – каже військовий експерт.

Проте без оголошення загальної мобілізації у Путіна не вийде затягнути війну. Адже "все, що російська армія має, вже воює і стріляє". Навіть якщо російський президент за великі гроші набере ще 30−50 тисяч добровольців з приватних військових компаній чи будь-яких інших структур, це просто розтягне агонію армії РФ, а не дасть їй перевагу над армією України, каже військовий експерт.

Нагадаємо, за словами Рустамзаде, приблизно через 10-14 днів в української армії з'явиться оперативна можливість завдати потужного удару по російських окупантах на південному сході. Також він зазначив, що між ЗСУ та окупантами зараз виникла хоч і нерівномірна, але рівновага сил.

Раніше російський окупант розповів своєму другу, що військових РФ в Україні "вбивають пачками". Загарбник сказав, що росіяни потрапили у пекло на Херсонщині. Проте його товариш спочатку не повірив, бо "російське телебачення розповідає про перемоги РФ".

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