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Військовий експерт оцінив шанси окупантів захопити місто-форпост на сході України

30 квітня 2022, 01:25

Як каже військовий експерт Олег Жданов, конкретні можливості у російських окупантів щодо ще одного наступу на східноукраїнський мільйонник-форпост.

Харків
Військовий експерт оцінив шанси окупантів захопити місто-форпост на сході України / Колаж Фото УНІАН і скріншот з відео

У армії російських окупантів зараз немає абсолютно жодних шансів захопити Харків, оскільки місто виявилося надійно захищене. Про це в інтерв'ю телеведучій Наталії Мосейчук розповів відомий військовий експерт Олег Жданов.

"Я думаю, на сьогоднішній день питання захоплення Харкова не розглядається, тому що він фактично перетворений сьогодні на фортецю. І штурм Харкова це навіть не буде як штурм Маріуполя. Це неприступна фортеця. І треба ще дійти до Харкова. Війська стоять на відстані від самого міста. Так що питання захоплення поки є не на часі", - запевнив він.

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Нагадаємо, раніше Олег Жданов у своєму черговому коментарі російських окупантів навряд чи вийде взяти в кліщі угруповання ЗСУ на сході України.

"Думаю, що неможливо у них це. Справа в тому, що Росія не змогла за три тижні сформувати велике ударне угруповання для наступальної операції. Запорука успіху будь-якої наступальної операції - це перший приголомшливий масований удар по противнику. Це повинен був бути броньований кулак, який повинен пробити оборону противника. Росія не змогла цього зробити і перейшла в наступ з безпосереднього зіткнення з нами – тими частинами, які вже воювали. Тобто пошарпаними, зі зниженою боєздатністю і зі зниженим наступальним потенціалом", - заявив він.

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Автор: Єгор Бунін
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новини Харкова Олег Жданов новини України війна Росії та України
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